Мбаппе обійшов Мессі за результативністю на чемпіонаті світу

Кіліан Мбаппе та Ліонель Мессі. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе вийшов на перше місце в гонці за найрезультативнішого футболіста чемпіонату світу-2026. У матчі третього туру групового етапу проти Норвегії він оформив дві результативні передачі та випередив Ліонеля Мессі за системою "гол+пас".

Про досягненян Мбаппе повідомив портал Новини.LIVE.

Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Мбаппе обійшов Мессі

У поєдинку групи I проти збірної Норвегії форвард французів ще до перерви двічі асистував партнерам. Завдяки цьому його показник на турнірі зріс до шести результативних дій — чотири голи та дві гольові передачі.

Таким чином Мбаппе випередив капітана збірної Аргентини, який до цього моменту мав п'ять забитих м'ячів і очолював список найрезультативніших футболістів мундіалю.

Франція впевнено виграла групу

Матч завершився перемогою французів із рахунком 4:1. Хет-трик у складі команди Дідьє Дешама оформив Усман Дембеле, ще по один м'яч забив Дезіре Дуе.

Після трьох турів Франція набрала дев'ять очок і посіла перше місце в групі I. Норвегія з шістьма балами фінішувала другою. Обидві збірні достроково забезпечили собі вихід до плейоф чемпіонату світу-2026.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Олександр Красюк висловив занепокоєння щодо майбутнього Олександра Усика та закликав чемпіона вчасно завершити професійну кар'єру.

Також Новини.LIVE писав, що відомий український ексчемпіон світу та тренер жорстко розкритикував виступ Усика.