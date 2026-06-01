Анчелотти объяснил, почему Неймар не вышел на поле в матче против Японии на ЧМ-2026

Карло Анчелотти и Неймар. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объяснил, почему Неймар так и не вышел на поле в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Японии. Тренер признался, что планировал выпустить звездного нападающего, однако изменил решение из-за развития событий на поле.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на AS.

Неймар просидел матч на скамейке запасных. Фото: Reuters

Почему Неймар остался в запасе

По словам итальянского специалиста, он готовил выход Неймара в дополнительное время. В то же время Анчелотти обсуждал с футболистом возможность выхода на поле примерно на 60-й минуте, если Бразилии не удастся сравнять счет.

"Мы сравняли счёт, и я не хотел менять расстановку", — пояснил Анчелотти.

Тренер добавил, что после гола Каземиро команда начала лучше контролировать игру, поэтому он решил не нарушать игровой баланс. В итоге Неймар провёл весь матч на скамейке запасных.

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Бразилия одержала победу над Японией со счётом 2:1. Японцы открыли счёт в первом тайме после гола Сано, после перерыва Каземиро восстановил равновесие, а победный мяч на 90+6-й минуте забил Габриэл Мартинелли.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 сборная Бразилии сыграет с победителем пары Кот-д'Ивуар — Норвегия.

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