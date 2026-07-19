Англия без Кейна во второй раз за 20 минут забила гол в ворота Франции

Второй гол сборной Англии. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

Сборная Англии уверенно начала матч за третье место чемпионата мира-2026 против Франции и уже к 20-й минуте обеспечила себе комфортное преимущество. Второй гол англичане забили, несмотря на отсутствие капитана Харри Кейна.

О втором голе сообщил портал Новини.LIVE.

Матч Франция — Англия. Фото: Reuters

Конса удвоил преимущество англичан

После быстрого гола Деклана Райса на третьей минуте команда Томаса Тухеля не сбавила темп и продолжила регулярно угрожать воротам Майка Меньяна.

На 18-й минуте Англия реализовала стандартное положение. Райс выполнил подачу с углового с левого фланга, а защитник Эзри Конса выиграл борьбу в штрафной площадке и ударом головой отправил мяч в дальний угол — 2:0.

Французы попытались быстро ответить. Самый опасный момент создал Килиан Мбаппе, который пробил издалека, однако мяч пролетел мимо штанги.

Матч за третье место сборная Англии начала без своего капитана Гарри Кейна. Томас Тухель доверил место в центре нападения Айвену Тоуни, а атакующую линию также сформировали Маркус Рашфорд, Букайо Сака, Морган Роджерс и Эберечи Эзе.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборные Испании и Аргентины сойдутся в решающем поединке чемпионата мира-2026, который определит нового чемпиона планеты.

Также Новини.LIVE писал, что чемпион мира по боксу Александр Усик признался, за какую команду будет болеть в финале чемпионата мира-2026.