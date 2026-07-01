Англия благодаря дублю Кейна вышла в 1/8 финала ЧМ

Матч «Англия» — «ДР Конго». Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

Сборная Англии стала очередным участником 1/8 финала чемпионата мира-2026. Команда Томаса Тухеля уступала ДР Конго после первого тайма, однако в заключительной четверти встречи переломила ход матча и одержала волевую победу.

Об результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Кейн принес Англии победу

Начало встречи сложилось неожиданно для фаворита. Уже на седьмой минуте Сипенга получил передачу на левом фланге атаки, вошел в штрафную площадку и точным ударом в ближний угол открыл счет.

До перерыва англичане создали несколько опасных моментов, но вратарь ДР Конго Димитри Мпаси неоднократно спасал свою команду после ударов Джуда Беллингема и Гарри Кейна. В то же время африканская сборная могла удвоить преимущество, однако Йоан Висса попал в штангу.

Во втором тайме Англия полностью завладела инициативой и всё сильнее давила на соперника. На 75-й минуте после передачи Энтони Гордона Гарри Кейн ударом головой сравнял счёт.

Спустя 11 минут тот же Кейн оформил дубль. После комбинации с участием Гордона нападающий «Баварии» сместился вправо и мощным ударом под перекладину принес англичанам победу.

Англия — ДР Конго — 2:1

Голы: Кейн, 75, 86 — Сипенга, 7.

Благодаря этой победе Англия пробилась в 1/8 финала чемпионата мира-2026, где сыграет против Мексики.

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