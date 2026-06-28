Англия выиграла группу, Месси забил Иордании: результаты 17-го дня ЧМ-2026

Харри Кейн, Лука Модрич и Криштиану Роналду. Фото: Reuters

На чемпионате мира-2026 завершились матчи групп J, K и L. Аргентина и Англия выиграли свои группы, а Португалия и Хорватия вышли в плей-офф со вторых мест.

О результатах матчей сообщил портал Новини.LIVE.

Англия без проблем обыграла Панаму

Сборная Англии после ничьей с Ганой нуждалась в победе над Панамой, чтобы гарантировать себе первое место в группе L. Команда Томаса Тухеля долго не могла сломить оборону соперника, но после перерыва свое слово сказали лидеры.

На 62-й минуте Джуд Беллингем открыл счет после подачи Букайо Саки с углового. Уже через пять минут полузащитник отдал голевую передачу Харри Кейну, который установил окончательный счет.

Панама — Англия — 0:2

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Голы: Беллингем, 62, Кейн, 67.

Хорватия лишила Гану второго места

В параллельном матче Хорватия победила Гану со счетом 2:1. Петар Сучич открыл счет мощным ударом в первом тайме, а после перерыва ганцы ответили голом Деррика Лукассена.

Впрочем, последнее слово осталось за хорватами. На 83-й минуте Никола Влашич головой замкнул подачу Луки Модрича с углового и принес команде важную победу.

Хорватия — Гана — 2:1

Голы: Сучич, 32, Влашич, 83 — Лукассен, 73.

ДР Конго совершила камбэк против Узбекистана

ДР Конго неудачно начала матч против Узбекистана и пропустила уже на 10-й минуте после гола Элдора Шомуродова. Однако после перерыва африканская команда полностью изменила ход игры.

Йоан Висса сравнял счёт с пенальти, затем Фистон Маеле вывел ДР Конго вперёд, а в добавленное время Висса оформил дубль. Победа позволила команде завершить групповой этап с четырьмя очками.

ДР Конго — Узбекистан — 3:1

Голы: Висса, 68 (пен.), 90+1, Маеле, 78 — Шомуродов, 10.

Колумбия и Португалия не забили

Матч Колумбии и Португалии завершился без голов. Обе команды создавали моменты, но вратари и защитники действовали надежно.

Колумбия сохранила первое место в группе K, а Португалия заняла второе место. Команда Криштиану Роналду также продолжит выступление в плей-офф, где в 1/16 финала встретится с Хорватией.

Колумбия — Португалия — 0:0

Алжир и Австрия устроили драму

Самым результативным матчем дня стала встреча Алжира и Австрии, завершившаяся ничьей 3:3. Команды несколько раз обменивались голами, а главная драма развернулась уже в компенсированное время.

Рияд Марез на 90+4-й минуте, казалось, принес Алжиру победу, но уже через две минуты Саша Калайджич сравнял счёт. В итоге Австрия осталась выше в турнирной таблице. При этом обе команды пробились в плей-офф: Алжир сыграет со Швейцарией, а Австрия — с Испанией.

Алжир — Австрия — 3:3

Голы: Бельгали, 45, Марез, 60, 90+4 — Арнаутович, 28, Забитцер, 55, Калайджич, 90+6.

Месси забил после выхода на замену

Аргентина завершила групповой этап победой над Иорданией со счётом 3:1. Джовани Ло Чельсо открыл счёт со штрафного, а Лаутаро Мартинес реализовал пенальти ещё до перерыва.

После гола Мусы Ат-Тамари Иордания попыталась вернуть интригу, но в конце матча на поле вышел Лионель Месси. Капитан аргентинцев сам заработал штрафной и реализовал его ударом в нижний угол. Аргентина набрала девять очков и завершила групповой этап без поражений.

Иордания — Аргентина — 1:3

Голы: Ат-Тамари, 55 — Ло Чельсо, 19, Лаутаро Мартинес, 31 (пен.), Месси, 80.

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