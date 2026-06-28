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Главная ЧМ-2026 Англия и Хорватия одержали победы, Колумбия остановила Португалию: результаты 17-го дня ЧМ

Англия и Хорватия одержали победы, Колумбия остановила Португалию: результаты 17-го дня ЧМ

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Дата публикации 28 июня 2026 08:20
Англия выиграла группу, Месси забил Иордании: результаты 17-го дня ЧМ-2026
Харри Кейн, Лука Модрич и Криштиану Роналду. Фото: Reuters

На чемпионате мира-2026 завершились матчи групп J, K и L. Аргентина и Англия выиграли свои группы, а Португалия и Хорватия вышли в плей-офф со вторых мест.

О результатах матчей сообщил портал Новини.LIVE.

Англия без проблем обыграла Панаму

Сборная Англии после ничьей с Ганой нуждалась в победе над Панамой, чтобы гарантировать себе первое место в группе L. Команда Томаса Тухеля долго не могла сломить оборону соперника, но после перерыва свое слово сказали лидеры.

На 62-й минуте Джуд Беллингем открыл счет после подачи Букайо Саки с углового. Уже через пять минут полузащитник отдал голевую передачу Харри Кейну, который установил окончательный счет.

Панама — Англия — 0:2

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Голы: Беллингем, 62, Кейн, 67.

Хорватия лишила Гану второго места

В параллельном матче Хорватия победила Гану со счетом 2:1. Петар Сучич открыл счет мощным ударом в первом тайме, а после перерыва ганцы ответили голом Деррика Лукассена.

Впрочем, последнее слово осталось за хорватами. На 83-й минуте Никола Влашич головой замкнул подачу Луки Модрича с углового и принес команде важную победу.

Хорватия — Гана — 2:1

Голы: Сучич, 32, Влашич, 83 — Лукассен, 73.

ДР Конго совершила камбэк против Узбекистана

ДР Конго неудачно начала матч против Узбекистана и пропустила уже на 10-й минуте после гола Элдора Шомуродова. Однако после перерыва африканская команда полностью изменила ход игры.

Йоан Висса сравнял счёт с пенальти, затем Фистон Маеле вывел ДР Конго вперёд, а в добавленное время Висса оформил дубль. Победа позволила команде завершить групповой этап с четырьмя очками.

ДР Конго — Узбекистан — 3:1

Голы: Висса, 68 (пен.), 90+1, Маеле, 78 — Шомуродов, 10.

Колумбия и Португалия не забили

Матч Колумбии и Португалии завершился без голов. Обе команды создавали моменты, но вратари и защитники действовали надежно.

Колумбия сохранила первое место в группе K, а Португалия заняла второе место. Команда Криштиану Роналду также продолжит выступление в плей-офф, где в 1/16 финала встретится с Хорватией.

Колумбия — Португалия — 0:0

Алжир и Австрия устроили драму

Самым результативным матчем дня стала встреча Алжира и Австрии, завершившаяся ничьей 3:3. Команды несколько раз обменивались голами, а главная драма развернулась уже в компенсированное время.

Рияд Марез на 90+4-й минуте, казалось, принес Алжиру победу, но уже через две минуты Саша Калайджич сравнял счёт. В итоге Австрия осталась выше в турнирной таблице. При этом обе команды пробились в плей-офф: Алжир сыграет со Швейцарией, а Австрия — с Испанией.

Алжир — Австрия — 3:3

Голы: Бельгали, 45, Марез, 60, 90+4 — Арнаутович, 28, Забитцер, 55, Калайджич, 90+6.

Месси забил после выхода на замену

Аргентина завершила групповой этап победой над Иорданией со счётом 3:1. Джовани Ло Чельсо открыл счёт со штрафного, а Лаутаро Мартинес реализовал пенальти ещё до перерыва.

После гола Мусы Ат-Тамари Иордания попыталась вернуть интригу, но в конце матча на поле вышел Лионель Месси. Капитан аргентинцев сам заработал штрафной и реализовал его ударом в нижний угол. Аргентина набрала девять очков и завершила групповой этап без поражений.

Иордания — Аргентина — 1:3

Голы: Ат-Тамари, 55 — Ло Чельсо, 19, Лаутаро Мартинес, 31 (пен.), Месси, 80.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о главных итогах 16-го игрового дня чемпионата мира по футболу.

Также Новини.LIVE писал, что Всемирный боксерский совет официально передал чемпионский титул Александра Усика другому боксеру после решения украинца отказаться от пояса.

Сборная Португалии по футболу Сборная Англии по футболу Сборная Хорватии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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