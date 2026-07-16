Бекхэм 21 год назад встретился с Кейном и его будущей женой: фото
Архивная фотография Дэвида Бекхэма с юными Харри Кейном и Кэти Гудленд вновь стала популярной в социальных сетях после успешного выступления капитана сборной Англии на чемпионате мира-2026. Фотография была сделана еще в 2005 году, когда будущие супруги только делали первые шаги в футболе.
Об архивной фотографии Бекхэма с Кейном и Гудленд сообщил портал Новини.LIVE.
Как изменились Кейн и его возлюбленная за 21 год
Архивный снимок был сделан во время открытия футбольной академии Дэвида Бекхэма. На нем легендарный англичанин позирует вместе с двумя юными футболистами — Харри Кейном и Кэти Гудленд, которые на тот момент были обычными школьниками.
Прошел 21 год, и дети с этого фото стали одной из самых известных пар английского футбола. Харри — капитан сборной Англии, один из главных претендентов на "Золотой мяч" и один из лидеров своей команды на чемпионате мира-2026.
Кэти неизменно поддерживает мужа на трибунах. После матчей Кейн традиционно подходит к жене, чтобы вместе отпраздновать важные победы и сделать совместные фотографии.
История их отношений началась еще в детстве. Харри и Кэти учились в одной школе, дружили с ранних лет и вместе играли в футбол. Со временем дружба переросла в романтические отношения, а сейчас супруги воспитывают четверых детей.
Архивная фотография стала символом того, как за два десятилетия изменились судьбы её героев: Бекхэм завершил легендарную карьеру и стал одним из самых влиятельных футбольных функционеров, а Кейн превратился в одного из лучших нападающих мира.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Аргентина совершила камбэк в полуфинале против Англии и вышла в финал чемпионата мира-2026.
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