Блогерша Селин Депт, у которой более 90 млн подписчиков, стала звездой ЧМ-2026

Селин Депт и Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/celine.dept

Бельгийская блогерша Селин Депт стала одной из главных медийных звезд чемпионата мира-2026. Инфлюенсер ежедневно публикует вирусные ролики с турнира, а ее общая аудитория в социальных сетях уже превышает 90 миллионов подписчиков.

О Депт подробно рассказал портал Новини.LIVE.

Вирусные видео с футболистами

Во время чемпионата мира Депт регулярно посещает матчи, тренировки и фан-зоны, где создает развлекательный контент с футболистами и болельщиками. Наибольшую популярность получило ее знакомство с Криштиану Роналду на тренировочной базе сборной Португалии, где блогерша вместе с португальцем повторила его знаменитый жест приветствия.

Кроме того, она сняла вирусные ролики с Неймаром и создала серию видео, посвященных атмосфере чемпионата мира.

Отдельные видео Селин всего за несколько дней набирают сотни тысяч лайков и миллионы просмотров, а ее страницы стали одним из самых популярных источников развлекательного контента о чемпионате мира.

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Селин Депт родилась в бельгийском Остенде и до начала карьеры блогерши занималась футболом, выступая за женские команды, в частности "Серкль Брюгге". Создавать контент она начала в 2019 году, а уже в 2023 году стала первой бельгийкой, достигшей отметки в 10 миллионов подписчиков на YouTube.

Сейчас на ее основном канале в YouTube более 62 миллионов подписчиков. В Instagram за блогершей следят почти восемь миллионов пользователей, а в TikTok — более 20,5 миллиона. Общая аудитория Селин в социальных сетях уже превысила 90 миллионов подписчиков, что делает ее одной из самых популярных футбольных блогерш мира.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что жена Лионеля Месси Антонела Роккуццо нежно поздравила мужа с днём рождения.

Также Новини.LIVE писал, что вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа повторил уникальное достижение Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Опытный голкипер стал лишь третьим футболистом в истории, сыгравшим на шести чемпионатах мира.