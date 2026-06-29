Бразилия на последней минуте вырвала победу в Японии

Матч Бразилия — Япония. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026. Команда Карло Анчелотти лишь в добавленное время вырвала победу над Японией со счетом 2:1.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Япония заставила фаворита нервничать

Бразильцы с первых минут завладели инициативой и создали несколько опасных моментов, однако японская сборная выдержала стартовый натиск. На 29-й минуте Сано перехватил передачу в центре поля, самостоятельно довел мяч до штрафной площадки и точным ударом в нижний угол открыл счет.

После перерыва Бразилия значительно прибавила в скорости. На 56-й минуте Каземиро выиграл верховую борьбу после навеса Габриэла и головой отправил мяч под перекладину, сравняв счет. Вскоре Винисиус мог вывести свою команду вперед, но после его удара мяч попал в штангу.

Япония была близка к тому, чтобы перевести матч в овертайм, однако в компенсированное время фаворит всё же вырвал победу. На 96-й минуте Эндрик выиграл борьбу за мяч у штрафной площадки, Гимараэш отдал пас Мартинелли, который точным ударом принес Бразилии путевку в следующий раунд.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 сборная Бразилии сыграет с победителем пары Мексика — Эквадор.

Бразилия — Япония 2:1

Голы: Каземиро, 56, Мартинелли, 90+6 — Сано, 29.

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