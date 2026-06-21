Тренер сборной Испании объяснил замену Ямаля в перерыве матча с Саудовской Аравией

Де ла Фуэнте и Ямаль. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал игру Ламина Ямаля и Микеля Оярсабаля после победы над Саудовской Аравией во втором туре чемпионата мира-2026. Испанцы уверенно обыграли соперника со счетом 4:0.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на комментарий тренера медиаресурсам ФИФА.

Ламин Ямаль. Фото: Reuters

Тренер доволен формой Ямаля

Ямаль открыл счет в матче и стал одним из главных героев встречи. После финального свистка наставник отметил, что молодой футболист полностью восстановился и вернулся к оптимальной форме.

По словам де ла Фуэнте, вингер снова способен проводить на поле весь матч, а его нынешняя форма соответствует высочайшему уровню. В то же время тренер пояснил, что замена Ямаля во втором тайме была частью тренерского замысла.

Тренер отметил, что иногда полезно оставить у футболиста дополнительную мотивацию и желание продолжать прогрессировать даже после успешного выступления.

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Отдельно де ла Фуэнте высказался об Оярсабале, который оформил дубль ещё до перерыва и фактически снял вопрос о победителе встречи.

Тренер рассказал, что у нападающего недавно были определенные трудности, однако не стал уточнять подробности. При этом он подчеркнул, что Оярсабаль неизменно демонстрирует футбол высочайшего уровня и в очередной раз доказал свою важность для команды.

Победа над Саудовской Аравией стала для Испании первой на турнире после ничьей с Кабо-Верде в стартовом туре. Перед заключительным матчем группового этапа против Уругвая команда де ла Фуэнте сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф и победу в группе.

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