Де ла Фуэнте сделал громкое заявление после победы над Францией

Луис де ла Фуэнте. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте эмоционально отреагировал на победу над Францией в полуфинале чемпионата мира-2026. Его команда выиграла со счетом 2:0.

После матча тренер заявил, что команда заслужила выход в финал, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на L'Équipe.

В полуфинальном матче Испания обыграла Францию со счетом 2:0 благодаря голам Микеля Оярсабаля и Педро Порро.

Луис де ла Фуэнте. Фото: Reuters

Что сказал де ла Фуэнте после победы

После финального свистка де ла Фуэнте не скрывал эмоций, отметив, что команда находится всего в одном шаге от главной цели.

По словам тренера, выход в финал чемпионата мира — это одновременно большая ответственность и привилегия. Он считает, что команда прошла долгий путь, начавшийся четыре года назад, и теперь у нее есть шанс завершить его завоеванием самого престижного трофея.

"Нам остался всего один шаг, постараемся достичь поставленной цели", — сказал де ла Фуэнте.

Тренер также рассказал, что перед матчем в раздевалке футболистам напомнили, что им предстоит играть против одной из сильнейших сборных мира. В то же время, по его словам, французам предстояло встретиться именно с лучшей командой планеты.

Де ла Фуэнте подчеркнул, что успех Испании стал возможен благодаря сплоченности коллектива, самоотдаче и высокому уровню мастерства футболистов. Он добавил, что гордится своими игроками, которые способны делать самые сложные вещи простыми.

В решающем матче турнира испанцы сыграют с победителем полуфинальной пары Англия — Аргентина.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Дидье Дешам в матче с Испанией установил исторический рекорд чемпионатов мира среди главных тренеров.

Также Новини.LIVE писал, что сборная Испании после выхода в финал чемпионата мира-2026 повторила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии.