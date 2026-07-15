Дешам раскритиковал судейство после поражения Франции от Испании

Дидье Дешам. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от Испании в полуфинале чемпионата мира-2026. Французский наставник остался недоволен работой арбитра, хотя и признал, что его команда уступила более сильному сопернику.

О словах Дешама сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на L'Équipe.

Полуфинальный матч завершился победой Испании со счетом 2:0. Первый гол испанцы забили с реализованного пенальти, что и стало одной из главных тем после финального свистка.

Дидье Дешам. Фото: Reuters

Что сказал Дешам после поражения

Дешам заявил, что не хочет выглядеть человеком, который оправдывает поражение судейством, однако призвал задуматься, справился ли арбитр со своей работой в матче такого уровня.

"Если я что-то скажу, то буду выглядеть нытиком, потому что мы проиграли. Но я спрашиваю вас: справился ли судья со своей работой в полуфинале? Пенальти был, но дело не только в этом. Все складывается воедино", — заявил Дешам.

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В то же время французский тренер не стал возлагать ответственность за поражение исключительно на судейскую бригаду. Он считает, что сборная Франции в этот вечер не смогла показать свой лучший футбол, допустила большое количество технических ошибок и недостаточно остро действовала в атаке.

Наставник подчеркнул, что команда создала меньше опасных моментов, чем могла, а отдельные неточные передачи лишили французов шансов изменить ход встречи. Он признал, что на таком уровне даже незначительные ошибки дорого обходятся.

Дешам также заявил, что Франции остается принять результат и настроиться на матч за третье место.

"Мы сыграем матч за третье место. Это ни в коем случае не умаляет всего, что сделала команда. Но именно в этом матче Испания была лучше", — подытожил тренер французской сборной.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после матча с Испанией Дидье Дешам стал единоличным рекордсменом чемпионатов мира среди главных тренеров.

Также Новини.LIVE писал, что выход в финал чемпионата мира-2026 позволил сборной Испании повторить мировое достижение по беспроигрышной серии.