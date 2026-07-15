Дешам раскритиковал арбитра матча с Францией и обвинил его в поражении
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от Испании в полуфинале чемпионата мира-2026. Французский наставник остался недоволен работой арбитра, хотя и признал, что его команда уступила более сильному сопернику.
О словах Дешама сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на L'Équipe.
Полуфинальный матч завершился победой Испании со счетом 2:0. Первый гол испанцы забили с реализованного пенальти, что и стало одной из главных тем после финального свистка.
Что сказал Дешам после поражения
Дешам заявил, что не хочет выглядеть человеком, который оправдывает поражение судейством, однако призвал задуматься, справился ли арбитр со своей работой в матче такого уровня.
"Если я что-то скажу, то буду выглядеть нытиком, потому что мы проиграли. Но я спрашиваю вас: справился ли судья со своей работой в полуфинале? Пенальти был, но дело не только в этом. Все складывается воедино", — заявил Дешам.
В то же время французский тренер не стал возлагать ответственность за поражение исключительно на судейскую бригаду. Он считает, что сборная Франции в этот вечер не смогла показать свой лучший футбол, допустила большое количество технических ошибок и недостаточно остро действовала в атаке.
Наставник подчеркнул, что команда создала меньше опасных моментов, чем могла, а отдельные неточные передачи лишили французов шансов изменить ход встречи. Он признал, что на таком уровне даже незначительные ошибки дорого обходятся.
Дешам также заявил, что Франции остается принять результат и настроиться на матч за третье место.
"Мы сыграем матч за третье место. Это ни в коем случае не умаляет всего, что сделала команда. Но именно в этом матче Испания была лучше", — подытожил тренер французской сборной.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после матча с Испанией Дидье Дешам стал единоличным рекордсменом чемпионатов мира среди главных тренеров.
Также Новини.LIVE писал, что выход в финал чемпионата мира-2026 позволил сборной Испании повторить мировое достижение по беспроигрышной серии.
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