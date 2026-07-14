Дешам установил исторический рекорд чемпионатов мира
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вошел в историю мирового футбола во время полуфинального матча чемпионата мира-2026 против Испании. Для 56-летнего специалиста этот поединок стал 26-м на чемпионатах мира, что позволило ему установить абсолютный рекорд среди всех тренеров на чемпионатах мира.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Opta.
Дешам побил рекорд Гельмута Шена
До старта полуфинального матча французский тренер делил первое место по количеству матчей на чемпионатах мира с легендарным наставником сборной ФРГ Гельмутом Шеном, который провел 25 игр на чемпионатах мира. Выход на поле в матче против Испании позволил Дешаму единолично возглавить этот рейтинг.
Француз возглавляет национальную команду с 2012 года и за это время превратил её в одну из самых успешных сборных современности. Под его руководством Франция выиграла чемпионат мира 2018 года, стала вице-чемпионом мира в 2022 году, а также завоевала титул победителя Лиги наций УЕФА. На нынешнем чемпионате мира команда также демонстрирует стабильные результаты, во второй раз подряд выйдя в полуфинал.
На пути к четверке лучших французы одолели Марокко, победив со счетом 2:0. Испания, в свою очередь, в драматичном четвертьфинале обыграла Бельгию — 2:1.
После первого тайма команда Луиса де ла Фуэнте вела в счете благодаря реализованному Микелем Оярсабалем пенальти. В начале второго тайма Педро Порро забил второй гол.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что одной из самых ярких историй чемпионата мира-2026 стали выступления Джуда Беллингема и поддержка его девушки.
Также Новини.LIVE писал о прогнозе Мирона Маркевича на полуфинальное противостояние Франции и Испании, которое, по мнению тренера, должно порадовать болельщиков результативностью.
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