Дешам установил исторический рекорд чемпионатов мира

Дидье Дешам. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вошел в историю мирового футбола во время полуфинального матча чемпионата мира-2026 против Испании. Для 56-летнего специалиста этот поединок стал 26-м на чемпионатах мира, что позволило ему установить абсолютный рекорд среди всех тренеров на чемпионатах мира.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Opta.

Дидье Дешам в матче с Испанией. Фото: Reuters

Дешам побил рекорд Гельмута Шена

До старта полуфинального матча французский тренер делил первое место по количеству матчей на чемпионатах мира с легендарным наставником сборной ФРГ Гельмутом Шеном, который провел 25 игр на чемпионатах мира. Выход на поле в матче против Испании позволил Дешаму единолично возглавить этот рейтинг.

Француз возглавляет национальную команду с 2012 года и за это время превратил её в одну из самых успешных сборных современности. Под его руководством Франция выиграла чемпионат мира 2018 года, стала вице-чемпионом мира в 2022 году, а также завоевала титул победителя Лиги наций УЕФА. На нынешнем чемпионате мира команда также демонстрирует стабильные результаты, во второй раз подряд выйдя в полуфинал.

На пути к четверке лучших французы одолели Марокко, победив со счетом 2:0. Испания, в свою очередь, в драматичном четвертьфинале обыграла Бельгию — 2:1.

После первого тайма команда Луиса де ла Фуэнте вела в счете благодаря реализованному Микелем Оярсабалем пенальти. В начале второго тайма Педро Порро забил второй гол.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что одной из самых ярких историй чемпионата мира-2026 стали выступления Джуда Беллингема и поддержка его девушки.

Также Новини.LIVE писал о прогнозе Мирона Маркевича на полуфинальное противостояние Франции и Испании, которое, по мнению тренера, должно порадовать болельщиков результативностью.