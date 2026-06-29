Дрейк наконец-то выиграл: рэпер заработал на чемпионате мира по футболу

Рэпер Дрейк. Фото: instagram.com/champagnepapi

Андрей Гончар Редактор

Известный канадский рэпер Дрейк удачно предсказал исход матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Канады и Южно-Африканской Республики. Артист поставил 770 тысяч долларов на победу своей национальной команды и получил солидный выигрыш.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на социальные сети Дрейка.

Ставка Дрейка принесла более миллиона долларов

После минимальной победы Канады со счётом 1:0 рэпер получил выплату в размере 1 миллиона 1 тысячи долларов. Купон букмекерской ставки он опубликовал в своих соцсетях ещё до начала матча, а после финального свистка зафиксировал очередной громкий выигрыш. Чистая прибыль Дрейка составила 231 тысячу долларов.

Для канадского исполнителя этот успех стал особенно символичным. В последние годы он регулярно проигрывал крупные суммы на спортивных ставках, из-за чего среди болельщиков даже появилась шутка о так называемом "проклятии Дрейка", когда команды или спортсмены, на которых он ставит, нередко терпят поражения.

На этот раз сценарий оказался совсем другим. Победу Канаде и выигрыш Дрейку принес гол Стивена Эуштакиу, забитый на второй компенсированной минуте.

Напомним, Канада впервые в истории сыграет в 1/8 финала чемпионата мира. Ее следующим соперником станет победитель противостояния между Нидерландами и Марокко.

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