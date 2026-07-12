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Главная ЧМ-2026 Дубль Беллингема принес Англии победу над Норвегией в четвертьфинале ЧМ

Дубль Беллингема принес Англии победу над Норвегией в четвертьфинале ЧМ

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Дата публикации 12 июля 2026 04:07
Англия в дополнительное время одолела Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ-2026
Матч «Норвегия» — «Англия». Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборная Англии стала третьим полуфиналистом чемпионата мира-2026. Команда Томаса Тухеля в драматичном четвертьфинальном матче в дополнительное время обыграла Норвегию со счетом 2:1.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Норвегия шокировала Англию до перерыва

Первый тайм прошел при территориальном преимуществе англичан, однако именно норвежцы открыли счет. На 36-й минуте Андреас Шельдеруп выполнил подачу с левого фланга, после которой мяч неожиданно перелетел через Джордана Пикфорда и оказался в воротах.

Англия ответила уже в добавленное к первому тайму время. Эллиот Андерсон перехватил мяч после попадания в трос камеры-паука в центре поля, Энтони Гордон отдал передачу в штрафную площадку, а Джуд Беллингем одним касанием переиграл защитника и точно пробил в дальний угол.

Незадолго до этого Гарри Кейн также забил, однако его гол был отменен из-за офсайда.

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После перерыва Норвегия вновь была близка к успеху. На 55-й минуте Хеггем отправил мяч в сетку после розыгрыша углового, однако после просмотра VAR арбитр отменил гол из-за фола Эрлинга Холанна против Эллиота Андерсона.

Судьбу встречи решило дополнительное время. На 93-й минуте Морган Роджерс нанес удар по центру ворот, Эрьян Нюланн не смог зафиксировать мяч, а Беллингем первым оказался на добивании и оформил дубль.

В оставшееся время дополнительного времени Норвегия пыталась спастись, создала несколько опасных моментов, однако англичане удержали минимальное преимущество и вышли в полуфинал.

Норвегия — Англия — 1:2

Голы: Шельдеруп, 36 — Беллингем, 45+2, 93.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Гарри Кейн в четвертьфинальном матче с Норвегией превзошел достижение Уэйна Руни и установил новый рекорд сборной Англии.

Также Новини.LIVE писал, что вокруг сборной Аргентины и ФИФА разразился громкий скандал после обвинений в коррупции, прозвучавших после матча чемпионата мира-2026.

Джуд Беллингем Сборная Англии по футболу Сборная Норвегии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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