Египет в серии пенальти обыграл Австралию и вышел в 1/8 финала ЧМ

Матч Австралия — Египет. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

Матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 между Австралией и Египтом завершился ничьей 1:1 в основное и дополнительное время. Судьбу путевки в 1/8 финала определила серия пенальти.

В "лотерее" более точными оказались египтяне, сообщил портал Новини.LIVE.

Как Египет обыграл Австралию в серии пенальти

Египет открыл счет уже на 13-й минуте после фланговой подачи Карима Хафеза, которую головой замкнул Эмам Ашур. После быстрого гола африканская команда сознательно уступила инициативу сопернику и сосредоточилась на обороне, пытаясь удержать минимальное преимущество.

Австралия долго искала возможности у ворот соперника и смогла сравнять счет лишь на 55-й минуте. После стандартного положения Гарри Суттар продолжил подачу, а Мохамед Хани неудачно сбил мяч в собственные ворота, установив равенство 1:1.

Во втором тайме и в дополнительное время игра существенно замедлилась. Команды действовали осторожно, избегая риска, из-за чего опасных моментов было минимум. Ближе всего к голу была Австралия, когда вратарь Патрик Бич спас команду после удара головой Рами Рабии под перекладину в конце дополнительного времени.

Серия пенальти стала решающей. Египет реализовал свои удары без ошибок, тогда как австралийцы дважды промахнулись. Итоговый счёт 4:2 позволил египетской сборной выйти в 1/8 финала чемпионата мира-2026, где она сыграет против победителя матча Аргентина — Кабо-Верде.

Австралия — Египет — 1:1 (пенальти 2:4)

Голы: Хани, 55 (автогол) — Ашур, 13.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что девушку Эрлинга Холанна не увидели на чемпионате мира-2026.

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