ФИФА и Аргентину обвинили в коррупции

Сборная Аргентины по футболу. Фото: Reuters. Коллаж: Новости.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Президент ФИФА Джанни Инфантино может стать объектом расследования после новых обвинений, озвученных французским журналистом Роменом Молиной. На фоне этих заявлений депутаты Европейского парламента призвали компетентные органы рассмотреть вопрос о проведении официального расследования.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Touchline.

Джанни Инфантино. Фото: Reuters

Журналист выдвинул ряд обвинений

По утверждению Ромена Молины, ФИФА якобы прекратила внутреннее расследование в отношении бывшего главного тренера женской юношеской сборной Аргентины Диего Гуачи. Ранее пять футболисток обвинили специалиста в сексуальном насилии, однако, по словам журналиста, дело было закрыто из-за недостаточного количества доказательств.

Кроме того, Молина заявил, что призовые сборной Аргентины за победу на чемпионате мира 2022 года якобы были перечислены не непосредственно Ассоциации футбола Аргентины, а компании, зарегистрированной в Майами. По его информации, эта структура находится под следствием Федерального бюро расследований США по подозрению в мошенничестве и отмывании средств.

В Европарламенте призвали проверить деятельность ФИФА

Также журналист утверждает, что отдельные высокопоставленные чиновники ФИФА поддерживают тесные контакты с руководством южноамериканского футбола, что якобы обеспечило КОНМЕБОЛ существенное влияние на международные футбольные процессы.

По мнению Молины, после громкого коррупционного скандала «ФИФА-гейт» среди части футбольных функционеров Южной Америки сформировалось ощущение безнаказанности.

После появления этих заявлений депутаты Европейского парламента призвали компетентные органы проверить изложенные факты и рассмотреть возможность проведения официального расследования в отношении деятельности президента ФИФА.

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