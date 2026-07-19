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Главная ЧМ-2026 ФИФА уже заработала на ЧМ-2026 15 млрд долларов

ФИФА уже заработала на ЧМ-2026 15 млрд долларов

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Дата публикации 19 июля 2026 13:37
ФИФА заработала рекордные 15 млрд долларов на чемпионате мира-2026
Джанни Инфантино. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Чемпионат мира-2026 стал самым прибыльным турниром в истории футбола. Международная федерация футбола (ФИФА) получила около 15 миллиардов долларов дохода, что значительно превысило первоначальные финансовые ожидания организации.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.

Джанни Инфантино и Дональд Трамп
Дональд Трамп и Джанни Инфантино. Фото: Reuters

ФИФА заработала больше, чем планировала

По информации издания, изначально в ФИФА прогнозировали, что чемпионат мира принесет примерно 11 миллиардов долларов. Однако фактические доходы оказались почти на четыре миллиарда долларов выше.

Одним из главных источников прибыли стала продажа билетов на матчи турнира. Важную роль сыграл и вторичный рынок: ФИФА получала комиссию в размере 15% как с покупателя, так и с продавца при официальной перепродаже билетов, что существенно увеличило общие поступления.

Кроме того, значительный вклад в рекордный финансовый результат внесли услуги гостеприимства, которые пользовались высоким спросом на протяжении всего турнира.

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Чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики и стал первым мундиалем с участием 48 сборных.

Вечером 19 июля турнир завершится финальным матчем, в котором сборная Испании встретится с действующим чемпионом мира — Аргентиной.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Франция провалила первый тайм матча, но едва не совершила камбэк в игре с Англией.

Также Новини.LIVE писал, что подготовка сборной Испании к финалу чемпионата мира-2026 претерпела изменения из-за форс-мажора, который не позволил команде провести запланированную тренировку.

Джанни Инфантино ФИФА доходы
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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