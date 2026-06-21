Ямаль по своим достижениям сравнялся с Пеле и обогнал Месси

Ламин Ямал. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

Юная звезда сборной Испании Ламин Ямаль стал автором исторического достижения на чемпионате мира-2026. Гол в матче против Саудовской Аравии позволил 18-летнему футболисту повторить одно из достижений легендарного Пеле.

Об достижении Ямаля сообщил портал Новини.LIVE.

Ламин Ямаль. Фото: Reuters

Ямаль повторил уникальное достижение Пеле

Футболист открыл счёт в матче второго тура группы H, который завершился победой Испании со счётом 4:0. Благодаря этому Ямаль стал лишь вторым игроком в истории чемпионатов мира, забившим первый гол своей команды в матче мундиаля до достижения 19-летнего возраста.

Первым, кому удалось такое достижение, стал Пеле на чемпионате мира 1958 года в Швеции. Тогда будущая легенда сборной Бразилии отличилась в возрасте 17 лет.

Для Ямаля этот гол стал первым на чемпионатах мира и помог Испании одержать первую победу на турнире после стартовой ничьей с Кабо-Верде.

Вошел в десятку самых молодых бомбардиров ЧМ

Забитый мяч также позволил испанцу войти в список самых молодых авторов голов в истории чемпионатов мира. На момент забитого гола Ямалю было 18 лет и 343 дня.

В этом рейтинге он опередил Лионеля Месси, который забил свой первый гол на чемпионатах мира в возрасте 18 лет и 357 дней.

Лидером рейтинга остается Пеле. Бразилец забил свой первый гол на чемпионатах мира в возрасте 17 лет и 239 дней.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Нидерландов одержала уверенную победу над командой, которая ранее создала проблемы Украине.

Также Новини.LIVE писал, что сборная Кюрасао впервые в истории набрала очко на чемпионате мира.