Ибрагимович назвал идеального преемника Дешама в сборной Франции

Златан Ибрагимович. Фото: instagram.com/zlatan/Reuters. Коллаж: Новости.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о будущем сборной Франции после ухода Дидье Дешама. По мнению легендарного форварда, лучшим кандидатом на пост нового тренера является Зинедин Зидан.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на FOX Sports.

Дидье Дешам. Фото: Reuters

Ибрагимович поддерживает кандидатуру Зидана

Свое мнение Ибрагимович высказал после поражения Франции от Испании со счетом 0:2 в полуфинале чемпионата мира-2026. Этот матч стал предпоследним для Дешама на мундиале, а по завершении турнира он покинет пост главного тренера национальной команды.

Швед считает, что французской сборной не нужен тренер, который кардинально изменит стиль игры. По его мнению, у команды уже достаточно высокий уровень исполнителей, поэтому главной задачей нового руководителя станет правильное управление коллективом.

"Зидан отлично поработал в «Реале», выиграв три Лиги чемпионов. Мы все знаем, что он возглавит национальную сборную. Думаю, он просто продолжит работу, которую начал Дешам", — сказал Ибрагимович.

По словам бывшего нападающего, Зидан — скорее менеджер, чем классический тренер. Именно такой специалист, по его убеждению, сейчас нужен Франции, ведь самое сложное — не подобрать состав, а вовремя принимать решения и правильно руководить командой.

Ибрагимович также отметил, что в полуфинале против Испании французским футболистам не хватало энергии и активности.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Испания одержала убедительную победу над Францией и стала первым финалистом чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что после полуфинала чемпионата мира-2026 болельщики Испании начали массово благодарить девушку Килиана Мбаппе за победу своей сборной.