Ибрагимович не понял слова Роналду после дубля Узбекистану

Златан Ибрагимович и Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/zlatan / Reuters/Maria Lysaker

Андрей Гончар Редактор

Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду после яркого матча против Узбекистана оказался в центре внимания не только благодаря дублю. После игры он не сдерживал эмоций и радовался, что прервал серию из 10 матчей без голов на крупных турнирах.

Поведение Роналду прокомментировал бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Foot Mercato.

Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Что сказал Ибрагимович

Во втором туре чемпионата мира-2026 Португалия разгромила Узбекистан со счетом 5:0, а Роналду оформил дубль. После матча форвард несколько раз повторил в телекамеру, что вернулся.

Ибрагимович с присущим ему юмором прокомментировал эти слова. Швед отметил, что не понимает, почему Роналду говорит о возвращении, ведь, по его мнению, португалец никуда не исчезал.

Также Златан добавил, что это был именно тот матч, в котором сборная Португалии должна была забить много мячей.

Новые рекорды Роналду

Матч против Узбекистана стал историческим для капитана сборной Португалии. Благодаря дублю он довел количество своих голов на чемпионатах мира до десяти и стал лучшим бомбардиром Португалии в истории мундиалей, опередив Эусебиу, на счету которого было девять мячей.

Кроме того, Роналду стал первым футболистом, которому удалось забить на шести разных чемпионатах мира.

После двух туров сборная Португалии имеет четыре очка и занимает второе место в группе K. Лидирует Колумбия, которая досрочно гарантировала себе выход в плей-офф, набрав шесть очков. Именно матч между Португалией и Колумбией 28 июня определит победителя группы.

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