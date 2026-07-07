Ибрагимович высмеял США, Германию и Бразилию после вылета из ЧМ-2026

Златан Ибрагимович. Фото: кадр из видео

Андрей Гончар Редактор

После завершения очередных матчей 1/8 финала чемпионата мира-2026 в социальных сетях стало вирусным видео с участием Златана Ибрагимовича. Бывший нападающий сборной Швеции записал серию шутливых обращений к командам, которые уже выбыли из турнира.

О видео Ибрагимовича сообщил портал Новини.LIVE.

Златан Ибрагимович — по праву один из самых забавных людей на планете. 🤣 pic.twitter.com/Thl9RiStWQ — Neale (@AbeFroman) 7 июля 2026

Ибрагимович высмеял команды, вылетевшие из турнира

Ролик был снят в рамках рекламной кампании компании DoorDash. По задумке авторов легендарный швед перевоплотился в харизматичного злодея из вселенной Batman и с иронией обращался к сборным, которые завершили борьбу за трофей.

Для каждой команды Ибрагимович подготовил отдельную шутку. Наибольший резонанс вызвали его слова в адрес сборной США.

"Ваша американская мечта не сбылась. В следующий раз помните: это футбол, а не соккер", — сказал Ибрагимович.

Также швед не обошел вниманием и другие сборные. Мексике он предложил наслаждаться тако, Бразилии напомнил о самбе, а в адрес родной Швеции пошутил: "Я же предупреждал, что у вас нет нового Златана".

Завершил подборку обращений Ибрагимович шуткой о сборной Германии, которая также досрочно завершила борьбу за титул.

"Для вас все кончено. Теперь можете залить свою грусть пивом", — сказал шведский футболист.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал о возможном назначении в сборную Португалии тренера, у которого уже был опыт работы с Криштиану Роналду.

Также Новини.LIVE писал, что Джорджина Родригес публично поддержала Роналду после завершения выступления португальской сборной на чемпионате мира-2026.