Испания в матче с удалением обыграла Аргентину и стала чемпионом мира

Матч Испания — Аргентина. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборная Испании стала чемпионом мира-2026, обыграв в финале Аргентину со счетом 1:0 и забив решающий мяч в дополнительное время. Судьбу титула решил единственный гол Феррана Торреса, а аргентинцы доигрывали матч в меньшинстве.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Лионель Месси и Ламин Ямаль. Фото: Reuters

Финал без голов, но с преимуществом Испании

Первый тайм прошел под знаком превосходства испанцев, которые больше владели мячом и создали несколько опасных моментов у ворот Эмилиано Мартинеса. Лучшие возможности забить имели Ламин Ямаль, Микель Оярсабаль и Марк Кукурелья, однако вратарь сборной Аргентины не подвел.

Матч Испания — Аргентина. Фото: Reuters

После перерыва характер игры не изменился. Испания продолжала давить, а Мартинес справился с ударами Алекса Байена, Дани Ольмо, Педри, Пау Кубарси и Феррана Торреса. Аргентина сделала ставку на контратаки, но команда Лионеля Месси практически не создавала опасности у ворот Унаи Симона.

На третьей компенсированной минуте второго тайма аргентинцы остались вдесятером после удаления Энцо Фернандеса, получившего вторую желтую карточку.

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Фол, после которого был удален Энцо Фернандес. Фото: Reuters

Гол Торреса принес Испании титул

Решающий момент наступил в начале второго дополнительного тайма. На 106-й минуте Ламин Ямаль выполнил подачу с правого фланга, Нико Уильямс скинул мяч в центр штрафной площадки, а Ферран Торрес ударом с близкого расстояния отправил его в сетку.

После пропущенного гола Аргентина бросила все силы на штурм ворот соперника. Самый реальный шанс перевести матч в серию пенальти на последних секундах имел Джованни Симеоне, однако после подачи с углового он пробил выше ворот.

Испания — Аргентина — 1:0

Гол: Торрес, 106.

Удаление: Фернандес, 90+3 (Аргентина, вторая желтая карточка).

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Англии в матче за третье место обыграла Францию и стала бронзовым призером чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что ФИФА досрочно установила новый финансовый рекорд, заработав на проведении чемпионата мира-2026 около 15 миллиардов долларов.