Испания сыграет с саудитами, а Бельгия с Ираном: расписание 11-го дня ЧМ

Сборная Испании по футболу. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

На чемпионате мира-2026 продолжается второй тур группового этапа. В 11-й игровой день на поле выйдут команды групп G и H, где после стартовых матчей сохраняется полное равенство.

О расписании предстоящих матчей сообщил портал Новини.LIVE.

Сборная Бельгии по футболу на тренировке. Фото: Reuters

Бельгия и Иран проведут центральный матч группы G

После первого тура все четыре команды группы G имеют по одному очку. Бельгия начала турнир ничьей с Египтом (1:1), а Иран не смог удержать победу над Новой Зеландией, завершив матч со счётом 2:2.

Именно поэтому очное противостояние бельгийцев и иранцев может существенно повлиять на борьбу за выход в плей-офф. Победитель матча получит отличные шансы подойти к последнему туру в статусе одного из фаворитов группы.

В другом матче Новая Зеландия встретится с Египтом. Обе команды также начали турнир с ничьих и сохраняют реальные шансы пробиться в следующий раунд.

Тренировка сборной Испании по футболу. Фото: Reuters

Испания стремится одержать первую победу

Не менее запутанной является ситуация в группе H. В стартовом туре Испания неожиданно потеряла очки в матче с Кабо-Верде, сыграв 0:0. Саудовская Аравия и Уругвай также не определили победителя в своём поединке — 1:1.

Теперь испанцы встретятся с саудовцами в одном из самых ожидаемых матчей дня. Команда Луиса де ла Фуэнте считается фаворитом группы, однако еще одна потеря очков может существенно осложнить ее турнирное положение.

Параллельно сборная Уругвая сыграет против Кабо-Верде. Южноамериканцы попытаются одержать первую победу на турнире, тогда как сборная Кабо-Верде будет стремиться продолжить серию без поражений.

Матч Испания — Саудовская Аравия начнется 21 июня в 19:00 по киевскому времени, а поединок Бельгия — Иран — в тот же день в 22:00. В ночь на 22 июня Уругвай сыграет с Кабо-Верде (01:00), после чего программу 11-го дня чемпионата мира завершит встреча Новой Зеландии и Египта, которая начнется в 04:00.