Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 Испания удивила Францию своей игрой и одержала уверенную победу

Испания удивила Францию своей игрой и одержала уверенную победу

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 00:06
Испания обыграла Францию и первой вышла в финал ЧМ-2026
Матч Франция — Испания. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира-2026. В полуфинальном матче команда Луиса де ла Фуэнте уверенно обыграла Францию со счетом 2:0 и продолжит борьбу за главный трофей турнира.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Матч Франция — Испания
Гримаса боли на лице Мбаппе. Фото: Reuters

Испания не оставила шансов Франции

Первый опасный момент создали французы, однако постепенно инициативу перехватила Испания. Решающим стал эпизод на 22-й минуте, когда после фола Люки Динья на Ламине Ямале арбитр назначил пенальти. Микель Оярсабаль безошибочно реализовал одиннадцатиметровый удар, открыв счет в матче.

До перерыва испанцы продолжали контролировать игру, тогда как Франция не смогла создать достаточно острых моментов у ворот Унаи Симона. Дополнительные проблемы команде Дидье Дешама добавила вынужденная замена Уильяма Салиба из-за травмы.

В начале второго тайма французская сборная пыталась переломить ход встречи, но именно Испания нанесла еще один результативный удар. На 58-й минуте Педро Порро разыграл комбинацию с Дани Ольмо, ворвался в штрафную площадку и точно пробил в ближний угол, удвоив преимущество своей команды. На этот раз Лука Динь снова неудачно сыграл в обороне.

Читайте также:

Франция ответила серией атак через Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле и Брэдли Барколя. Ближе всего к голу французы были после ударов Мбаппе и Дезире Дуэ, однако Унаи Симон несколько раз спас свою команду. В конце встречи Мбаппе также получил желтую карточку за фол против вратаря соперников.

В добавленное время Нико Уильямс мог сделать счет разгромным, но не попал в ближний угол. После финального свистка на табло остались цифры 2:0 в пользу Испании.

В финале чемпионата мира-2026 испанцы сыграют с победителем второго полуфинала, в котором встретятся сборные Англии и Аргентины. Франция же сыграет в матче за третье место.

Франция — Испания — 0:2

Голы: Оярсабаль, 22 (пен.), Порро, 58.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Джуд Беллингем стал одним из главных открытий чемпионата мира-2026, а его возлюбленная постоянно поддерживала футболиста на трибунах.

Также Новини.LIVE писал, что Дидье Дешам установил исторический рекорд чемпионатов мира, став самым успешным тренером по количеству побед на мундиалях.

Сборная Испании по футболу Сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации