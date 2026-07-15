Испания удивила Францию своей игрой и одержала уверенную победу

Матч Франция — Испания. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира-2026. В полуфинальном матче команда Луиса де ла Фуэнте уверенно обыграла Францию со счетом 2:0 и продолжит борьбу за главный трофей турнира.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Гримаса боли на лице Мбаппе. Фото: Reuters

Испания не оставила шансов Франции

Первый опасный момент создали французы, однако постепенно инициативу перехватила Испания. Решающим стал эпизод на 22-й минуте, когда после фола Люки Динья на Ламине Ямале арбитр назначил пенальти. Микель Оярсабаль безошибочно реализовал одиннадцатиметровый удар, открыв счет в матче.

До перерыва испанцы продолжали контролировать игру, тогда как Франция не смогла создать достаточно острых моментов у ворот Унаи Симона. Дополнительные проблемы команде Дидье Дешама добавила вынужденная замена Уильяма Салиба из-за травмы.

В начале второго тайма французская сборная пыталась переломить ход встречи, но именно Испания нанесла еще один результативный удар. На 58-й минуте Педро Порро разыграл комбинацию с Дани Ольмо, ворвался в штрафную площадку и точно пробил в ближний угол, удвоив преимущество своей команды. На этот раз Лука Динь снова неудачно сыграл в обороне.

Франция ответила серией атак через Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле и Брэдли Барколя. Ближе всего к голу французы были после ударов Мбаппе и Дезире Дуэ, однако Унаи Симон несколько раз спас свою команду. В конце встречи Мбаппе также получил желтую карточку за фол против вратаря соперников.

В добавленное время Нико Уильямс мог сделать счет разгромным, но не попал в ближний угол. После финального свистка на табло остались цифры 2:0 в пользу Испании.

В финале чемпионата мира-2026 испанцы сыграют с победителем второго полуфинала, в котором встретятся сборные Англии и Аргентины. Франция же сыграет в матче за третье место.

Франция — Испания — 0:2

Голы: Оярсабаль, 22 (пен.), Порро, 58.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Джуд Беллингем стал одним из главных открытий чемпионата мира-2026, а его возлюбленная постоянно поддерживала футболиста на трибунах.

Также Новини.LIVE писал, что Дидье Дешам установил исторический рекорд чемпионатов мира, став самым успешным тренером по количеству побед на мундиалях.