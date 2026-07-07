Испания в концовке матча вырвала победу у Португалии и отправила Роналду домой

Матч Португалии против Испании. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

Сборная Испании вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2026, обыграв Португалию в одном из самых ожидаемых матчей стадии плей-офф. Исход встречи решил гол Микеля Мерино уже в компенсированное время второго тайма.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Команды долго не могли открыть счет

С первых минут соперники задали высокий темп и создали немало опасных моментов. Испания больше контролировала мяч, тогда как португальцы делали ставку на быстрые контратаки.

Главной фигурой первого тайма стал вратарь Португалии Диого Кошта, который спас свою команду после ударов Микеля Оярсабаля, Ламина Ямаля и Алекса Баены. На другой стороне поля Унаи Симон не позволил забить Криштиану Роналду, а после удара Нуну Мендеша мяч попал в перекладину.

После перерыва характер игры не изменился. Испанцы продолжали давить, а Португалия отвечала опасными атаками с участием Роналду, Бруну Фернандеша и Рафаэла Леау.

Мерино вырвал победу для Испании

Когда матч уже приближался к дополнительному времени, испанцы всё же нашли свой шанс. На первой минуте добавленного времени Ферран Торрес выполнил разрезную передачу в штрафную площадку, где Микель Мерино точным ударом в ближний угол переиграл Диогу Кошту.

Португальцы сразу пошли вперед большими силами. Уже в конце добавленного времени Бернарду Сильва имел прекрасную возможность перевести игру в овертайм, но его удар головой пролетел над перекладиной.

Испания удержала минимальное преимущество и в четвертьфинале чемпионата мира-2026 сыграет с победителем матча между Бельгией и США.

Португалия — Испания — 0:1

Гол: Мерино, 90+1.

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