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Главная ЧМ-2026 Испания во второй раз благодаря голу Мерино вышла в следующий этап ЧМ: видео

Испания во второй раз благодаря голу Мерино вышла в следующий этап ЧМ: видео

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Дата публикации 11 июля 2026 11:54
Испания вырвала победу у Бельгии и вышла в полуфинал ЧМ-2026
Матч «Испания» — «Бельгия». Фото: Reuters

Сборная Испании стала вторым полуфиналистом чемпионата мира-2026. Команда Луиса де ла Фуэнте в драматичном четвертьфинальном матче обыграла Бельгию со счётом 2:1, а решающий гол в конце встречи забил Микель Мерино.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Испания открыла счёт, но Бельгия быстро ответила

Испанцы с первых минут завладели инициативой и регулярно создавали опасные моменты у ворот Тибо Куртуа. Больше всего проблем обороне бельгийцев доставлял Ламин Ямаль, который постоянно обострял игру на своем фланге.

На 30-й минуте преимущество «Красной фурии» воплотилось в гол. После прострела Педро Порро Дани Ольмо нанес удар, Куртуа сумел отбить мяч, но первым на добивании оказался Фабиан Руис, который открыл счёт.

Впрочем, ещё до перерыва бельгийцы восстановили равновесие. Максим де Кейпер и Тимоти Кастань развернули атаку по правому флангу, после чего Шарль де Кетеларе точным ударом головой переиграл Унаи Симона.

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Мерино вновь стал героем Испании

После перерыва игра выровнялась, а сборная Бельгии стала всё чаще беспокоить оборону соперника. Кевин де Брюйне и Жереми Доку создали несколько опасных моментов, однако реализовать их не смогли.

Победный гол Испания забила на 88-й минуте. После дальнего удара Пау Кубарси голкипер бельгийцев Матс Ламменс не удержал мяч, а Микель Мерино первым оказался на добивании и принес своей команде путевку в полуфинал. Ранее именно Мерино забил решающий гол в матче 1/8 финала против Португалии.

В добавленное время бельгийцы бросились отыгрываться. Лучший шанс был у Ромелу Лукаку, однако защитники сборной Испании успели перехватить опасную передачу в своей штрафной площадке.

Испания — Бельгия — 2:1

Голы: Руис, 30, Мерино, 88 — Де Кетеларе, 41.

В полуфинале чемпионата мира-2026 сборная Испании встретится с Францией.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что один из лидеров сборной Англии рискует пропустить четвертьфинальный матч против Норвегии из-за проблем со здоровьем.

Также Новини.LIVE писал, сколько стоят билеты на финал чемпионата мира-2026 и какие мировые звезды выступят в перерыве главного матча турнира.

Сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу Сборная Бельгии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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