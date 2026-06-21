Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 Испания забила пять голов в ворота Саудовской Аравии на ЧМ-2026

Испания забила пять голов в ворота Саудовской Аравии на ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 21:58
Испания разгромила Саудовскую Аравию и одержала первую победу на ЧМ-2026
Сборная Испании по футболу. Фото: Reuters

Сборная Испании одержала первую победу на чемпионате мира-2026. В матче второго тура группы H команда Луиса де ла Фуэнте не оставила шансов Саудовской Аравии — 4:0.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Испания решила исход матча еще до перерыва

После неожиданной ничьей с Кабо-Верде в стартовом туре испанцы активно начали встречу и уже на 11-й минуте открыли счет. Микель Оярсабаль прострелил с левого фланга, а Ламин Ямаль с одного касания отправил мяч в ворота — 1:0.

Преимущество испанцев быстро стало заметным и на табло. На 21-й минуте после розыгрыша углового Оярсабаль воспользовался суматохой в штрафной площадке и удвоил преимущество своей команды.

Прошло всего три минуты, и Оярсабаль забил во второй раз. На этот раз результативную атаку начал Педро Порро, а автор дубля завершил комбинацию ударом с близкого расстояния.

Читайте также:

До перерыва Испания могла забить ещё, но после удара Оярсабаля мяч попал в перекладину.

В начале второго тайма команда Луиса де ла Фуэнте довела счёт до разгромного. После подачи углового и серии рикошетов мяч от защитника саудовцев Хассана Ат-Тамбакти влетел в собственные ворота.

После четвёртого гола испанцы существенно снизили темп, контролируя ход игры. Саудовская Аравия практически не создавала опасных моментов у ворот Унаи Симона и не смогла навязать борьбу фавориту.

В конце встречи Испания забила и в пятый раз, однако гол Феррана Торреса был отменен после просмотра видеоповтора из-за офсайда.

Благодаря победе испанцы набрали четыре очка и вернулись в борьбу за первое место в группе. Саудовская Аравия после двух туров имеет одно очко и рискует не выйти в плей-офф.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал о пяти болельщицах, которые стали настоящими звездами трибун на чемпионате мира.

Также Новини.LIVE писал о драматичном матче с участием сборных Германии и Кот-д'Ивуара на чемпионате мира. Команда Юлиана Нагельсманна оказалась в роли догоняющей, однако смогла вырвать три очка благодаря решающему голу на последних минутах встречи.

Сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации