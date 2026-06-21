Испания забила пять голов в ворота Саудовской Аравии на ЧМ-2026

Сборная Испании по футболу. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

Сборная Испании одержала первую победу на чемпионате мира-2026. В матче второго тура группы H команда Луиса де ла Фуэнте не оставила шансов Саудовской Аравии — 4:0.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Испания решила исход матча еще до перерыва

После неожиданной ничьей с Кабо-Верде в стартовом туре испанцы активно начали встречу и уже на 11-й минуте открыли счет. Микель Оярсабаль прострелил с левого фланга, а Ламин Ямаль с одного касания отправил мяч в ворота — 1:0.

Преимущество испанцев быстро стало заметным и на табло. На 21-й минуте после розыгрыша углового Оярсабаль воспользовался суматохой в штрафной площадке и удвоил преимущество своей команды.

Прошло всего три минуты, и Оярсабаль забил во второй раз. На этот раз результативную атаку начал Педро Порро, а автор дубля завершил комбинацию ударом с близкого расстояния.

До перерыва Испания могла забить ещё, но после удара Оярсабаля мяч попал в перекладину.

В начале второго тайма команда Луиса де ла Фуэнте довела счёт до разгромного. После подачи углового и серии рикошетов мяч от защитника саудовцев Хассана Ат-Тамбакти влетел в собственные ворота.

После четвёртого гола испанцы существенно снизили темп, контролируя ход игры. Саудовская Аравия практически не создавала опасных моментов у ворот Унаи Симона и не смогла навязать борьбу фавориту.

В конце встречи Испания забила и в пятый раз, однако гол Феррана Торреса был отменен после просмотра видеоповтора из-за офсайда.

Благодаря победе испанцы набрали четыре очка и вернулись в борьбу за первое место в группе. Саудовская Аравия после двух туров имеет одно очко и рискует не выйти в плей-офф.

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