Кейн превзошел достижения Пеле на чемпионатах мира

Харри Кейн. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

Нападающий сборной Англии Харри Кейн продолжает переписывать историю чемпионатов мира. Дубль в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против ДР Конго позволил капитану англичан превзойти достижение Пеле и повторить рекорд Жюста Фонтена.

О достижении Кейна сообщил портал Новини.LIVE.

Харри Кейн. Фото: Reuters

Кейн вошел в число лучших бомбардиров ЧМ

В матче против ДР Конго англичане первыми пропустили, однако Кейн дважды отличился после перерыва и принес своей команде волевую победу со счётом 2:1. Нападающий забил на 75-й и 86-й минутах, обеспечив Англии выход в 1/8 финала.

После этого матча на счету Кейна стало 13 голов на чемпионатах мира. По этому показателю он опередил легендарного бразильца Пеле, который за карьеру забил 12 мячей на мундиалях.

В то же время капитан англичан сравнялся с французом Жюстом Фонтеном. Все свои 13 голов Фонтен забил на одном турнире — чемпионате мира 1958 года, и этот результат до сих пор остается рекордом по количеству мячей в одном розыгрыше мирового первенства.

После финального свистка Кейн отметил игру вратаря соперников Димитри Мпаси, который, по словам англичанина, провёл невероятный матч. Также нападающий заявил, что это было лучшее выступление сборной Англии в атаке на нынешнем чемпионате мира, однако признал, что в следующем раунде против Мексики команду ждет еще более сложное испытание.

Англия — ДР Конго — 2:1

Голы: Кейн, 75, 86 — Сипенга, 7.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 сборная Англии встретится с Мексикой, тогда как ДР Конго завершила выступления на турнире.

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