Кейн обогнал Руни по количеству матчей за сборную Англии

Кейн установил новый исторический рекорд в сборной Англии
Нападающий сборной Англии Харри Кейн вписал свое имя в историю национальной команды. Полуфинальный матч чемпионата мира-2026 против Аргентины стал для форварда 121-м в футболке "трех львов".
О рекорде Кейна сообщил портал Новини.LIVE.
Кейн опередил Руни
Гарри вышел в стартовом составе сборной Англии на полуфинальный матч чемпионата мира-2026 против Аргентины. Благодаря этому нападающий единолично поднялся на второе место по количеству матчей в истории английской национальной команды.
Теперь на счету Кейна 121 матч за сборную Англии. Он опередил легендарного нападающего Уэйна Руни, который завершил карьеру с 120 матчами.
Впереди остаётся лишь бывший вратарь Питер Шилтон. Рекордсмен английской сборной провел 125 матчей, поэтому Кейну осталось четыре игры, чтобы повторить это достижение.
Харри Кейн дебютировал за национальную команду в 2015 году и за это время стал ее капитаном и лучшим бомбардиром в истории. На чемпионате мира-2026 нападающий остается одним из ключевых игроков команды, помогшей англичанам выйти в полуфинал.
Победитель матча Англия — Аргентина сыграет в финале турнира против сборной Испании, которая накануне уверенно победила Францию со счетом 2:0. Проигравшая команда поборется за бронзовые медали чемпионата мира.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Испании продемонстрировала уверенную игру против Франции и заслуженно пробилась в финал чемпионата мира-2026.
Также Новини.LIVE писал, что после победы испанские болельщики неожиданно поблагодарили девушку Килиана Мбаппе, связав её с успехом своей команды.