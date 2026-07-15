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Главная ЧМ-2026 Кейн установил новый исторический рекорд в сборной Англии

Кейн установил новый исторический рекорд в сборной Англии

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 23:30
Кейн обогнал Руни по количеству матчей за сборную Англии
Харри Кейн. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Нападающий сборной Англии Харри Кейн вписал свое имя в историю национальной команды. Полуфинальный матч чемпионата мира-2026 против Аргентины стал для форварда 121-м в футболке "трех львов".

О рекорде Кейна сообщил портал Новини.LIVE.

Харри Кейн
Харри Кейн против Лионеля Месси. Фото: Reuters

Кейн опередил Руни

Гарри вышел в стартовом составе сборной Англии на полуфинальный матч чемпионата мира-2026 против Аргентины. Благодаря этому нападающий единолично поднялся на второе место по количеству матчей в истории английской национальной команды.

Теперь на счету Кейна 121 матч за сборную Англии. Он опередил легендарного нападающего Уэйна Руни, который завершил карьеру с 120 матчами.

Впереди остаётся лишь бывший вратарь Питер Шилтон. Рекордсмен английской сборной провел 125 матчей, поэтому Кейну осталось четыре игры, чтобы повторить это достижение.

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Харри Кейн дебютировал за национальную команду в 2015 году и за это время стал ее капитаном и лучшим бомбардиром в истории. На чемпионате мира-2026 нападающий остается одним из ключевых игроков команды, помогшей англичанам выйти в полуфинал.

Победитель матча Англия — Аргентина сыграет в финале турнира против сборной Испании, которая накануне уверенно победила Францию со счетом 2:0. Проигравшая команда поборется за бронзовые медали чемпионата мира.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Испании продемонстрировала уверенную игру против Франции и заслуженно пробилась в финал чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что после победы испанские болельщики неожиданно поблагодарили девушку Килиана Мбаппе, связав её с успехом своей команды.

Сборная Англии по футболу Харри Кейн Уэйн Руни
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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