Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 Кейн в матче с Норвегией побил рекорд Руни

Кейн в матче с Норвегией побил рекорд Руни

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 01:58
Кейн повторил рекорд Руни по количеству матчей за сборную Англии
Харри Кейн. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Нападающий сборной Англии Харри Кейн вошел в историю национальной команды. Это произошло во время четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 против Норвегии.

Нападающий повторил рекорд Уэйна Руни по количеству матчей среди полевых игроков, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Opta Sport.

Харри Кейн
Харри Кейн против Эрлинга Холанна. Фото: Reuters

Кейн повторил достижение Руни

Матч против сборной Норвегии стал для Кейна 120-м в футболке национальной сборной Англии. По этому показателю он сравнялся с легендарным Руни, который ранее единолично удерживал рекорд среди полевых игроков.

Абсолютным рекордсменом сборной Англии остается бывший вратарь Питер Шилтон, который провел 125 матчей за национальную команду.

Кейн по-прежнему является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. К началу матча с Норвегией на его счету было 75 голов в 120 матчах за национальную команду.

Читайте также:

На пути к четвертьфиналу Англия в 1/8 финала обыграла Мексику со счетом 3:2, тогда как Норвегия сенсационно выбила из турнира сборную Бразилии, одержав победу со счетом 2:1.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что ФИФА и сборная Аргентины оказались в центре громкого скандала после обвинений в коррупции, которые вызвали широкий резонанс в футбольном мире.

Также Новини.LIVE писал, что после завершения выступлений на чемпионате мира-2026 один из участников турнира трагически ушел из жизни.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Сборная Англии по футболу Харри Кейн Уэйн Руни
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации