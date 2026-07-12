Кейн в матче с Норвегией побил рекорд Руни
Нападающий сборной Англии Харри Кейн вошел в историю национальной команды. Это произошло во время четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 против Норвегии.
Нападающий повторил рекорд Уэйна Руни по количеству матчей среди полевых игроков, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Opta Sport.
Кейн повторил достижение Руни
Матч против сборной Норвегии стал для Кейна 120-м в футболке национальной сборной Англии. По этому показателю он сравнялся с легендарным Руни, который ранее единолично удерживал рекорд среди полевых игроков.
Абсолютным рекордсменом сборной Англии остается бывший вратарь Питер Шилтон, который провел 125 матчей за национальную команду.
Кейн по-прежнему является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. К началу матча с Норвегией на его счету было 75 голов в 120 матчах за национальную команду.
На пути к четвертьфиналу Англия в 1/8 финала обыграла Мексику со счетом 3:2, тогда как Норвегия сенсационно выбила из турнира сборную Бразилии, одержав победу со счетом 2:1.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что ФИФА и сборная Аргентины оказались в центре громкого скандала после обвинений в коррупции, которые вызвали широкий резонанс в футбольном мире.
Также Новини.LIVE писал, что после завершения выступлений на чемпионате мира-2026 один из участников турнира трагически ушел из жизни.
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