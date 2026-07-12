Кейн в матче с Норвегией побил рекорд Руни

Харри Кейн. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Нападающий сборной Англии Харри Кейн вошел в историю национальной команды. Это произошло во время четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 против Норвегии.

Нападающий повторил рекорд Уэйна Руни по количеству матчей среди полевых игроков, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Opta Sport.

Харри Кейн против Эрлинга Холанна. Фото: Reuters

Кейн повторил достижение Руни

Матч против сборной Норвегии стал для Кейна 120-м в футболке национальной сборной Англии. По этому показателю он сравнялся с легендарным Руни, который ранее единолично удерживал рекорд среди полевых игроков.

Абсолютным рекордсменом сборной Англии остается бывший вратарь Питер Шилтон, который провел 125 матчей за национальную команду.

Кейн по-прежнему является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. К началу матча с Норвегией на его счету было 75 голов в 120 матчах за национальную команду.

На пути к четвертьфиналу Англия в 1/8 финала обыграла Мексику со счетом 3:2, тогда как Норвегия сенсационно выбила из турнира сборную Бразилии, одержав победу со счетом 2:1.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что ФИФА и сборная Аргентины оказались в центре громкого скандала после обвинений в коррупции, которые вызвали широкий резонанс в футбольном мире.

Также Новини.LIVE писал, что после завершения выступлений на чемпионате мира-2026 один из участников турнира трагически ушел из жизни.