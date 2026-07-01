Куман решил покинуть сборную Нидерландов

Рональд Куман. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман покинет свой пост по истечении срока действующего контракта. Тренер принял решение не продлевать контракт после неудачного выступления команды на чемпионате мира-2026.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Футбольной ассоциации Нидерландов.

Рональд Куман. Фото: Reuters

Куман завершает второй период работы со сборной

В Футбольной ассоциации Нидерландов сообщили, что 63-летний специалист проинформировал руководство о нежелании продлевать контракт, срок которого истекает 31 июля 2026 года. Решение было принято на следующий день после поражения команды в плей-офф чемпионата мира.

На чемпионате мира «оранжевые» завершили борьбу уже на стадии 1/16 финала. Сборная Нидерландов сыграла вничью с Марокко (1:1) в основное и дополнительное время, после чего уступила в серии пенальти — 2:3.

Куман возглавлял национальную команду во второй раз с 2023 года. Под его руководством голландцы успешно прошли квалификацию на чемпионат мира, однако не смогли оправдать статус одного из фаворитов турнира и неожиданно завершили выступление уже в первом раунде плей-офф.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Зинедин Зидан высоко оценил вклад Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле в успехи сборной Франции.

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