Кварцяный резко раскритиковал судейство на чемпионате мира-2026

Виталий Кварцяный. Фото: кадр из видео

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный раскритиковал работу арбитров на чемпионате мира-2026. По его мнению, судьи слишком часто оставляют без наказания грубые нарушения правил, позволяя футболистам вести чрезмерно жесткую борьбу.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс Украина".

Килиан Мбаппе и арбитр матча. Фото: Reuters

Кварцяный привел в пример матч Франции

Оценивая уровень судейства на турнире, Кварцяный вспомнил матч 1/8 финала между Францией и Парагваем, который завершился минимальной победой французов. По словам тренера, арбитр неоднократно не реагировал на нарушения правил в отношении Килиана Мбаппе.

"Вы видели, как били Мбаппе в матче с Парагваем? Там нужно было назначить как минимум пять пенальти! Создается впечатление, что арбитры и некоторые тренеры договорились", — заявил Кварцяный.

Тренер призвал строже наказывать за грубость

По мнению украинского специалиста, современный футбол стал значительно быстрее, а уровень физической подготовки игроков заметно вырос. В то же время это, по его словам, не должно служить оправданием для чрезмерно жесткой борьбы.

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Кварцяный обратил внимание, что во время стандартных положений футболистов регулярно держат за футболки, толкают, хватают за корпус и валят на газон. Он убежден, что подобные действия должны жестко наказываться назначением пенальти или удалениями, ведь такую работу арбитров тренер назвал "уродской".

Отдельно Кварцяный обратился к председателю судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллине. Он заявил, что не понимает, почему арбитры не получают четких рекомендаций более строго реагировать на подобные нарушения и лучше защищать футболистов от грубой игры.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Джанни Инфантино столкнулся с волной недовольства после отмены дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

Также Новини.LIVE писали, что в 1/8 финала чемпионата мира-2026 состоятся матчи Португалия — Испания и Бельгия — США, победители которых выйдут в четвертьфинал.