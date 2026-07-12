Легенда футбола набросился на Мбаппе из-за конфликта с сенатором Парагвая

Килиан Мбаппе. Фото: Reuters. Коллаж: Новости.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт резко отреагировал на конфликт между нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе и сенаторшей Селестой Амарильей. Легендарный голкипер обвинил француза в двойных стандартах и напомнил о спорных высказываниях в адрес парагвайцев.

Об этом сообщает портал «Новости.LIVE» со ссылкой на страницу Чилаверта в социальной сети X.

Хосе Луис Чилаверт. Фото: Getty Images

Чилаверт ответил Мбаппе

Экс-вратарь заявил, что Мбаппе активно осуждает расизм, однако не реагирует на оскорбительные слова своих соотечественников в адрес сборной Парагвая. В частности, он упомянул высказывание бывшего нападающего сборной Франции Кристофа Дюгарри, который назвал игру парагвайской команды на чемпионате мира-2026 «отвратительной» и «доисторической».

Кроме того, Чилаверт напомнил об эмоциональном эпизоде во время матча, утверждая, что Мбаппе позволил себе оскорбить одного из футболистов сборной Парагвая.

«Килиан, ты говоришь о расизме, но слова Дюгарри тебя не беспокоят? Ты назвал парагвайского игрока сукиным сыном и считаешь это нормальным. Напоминаю тебе, что именно парагвайские женщины возродили мою страну после несправедливой и жестокой войны. Удачи!» — написал Чилаверт.

После матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 между Францией и Парагваем сенатор Селеста Амарилья опубликовала оскорбительный пост в адрес Мбаппе, содержавший расистские высказывания. В ответ французский нападающий осудил её слова, а Федерация футбола Франции обратилась в прокуратуру с заявлением об открытии уголовного дела.

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