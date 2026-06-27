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Главная ЧМ-2026 Мбаппе обогнал Месси по результативности на чемпионате мира

Мбаппе обогнал Месси по результативности на чемпионате мира

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Дата публикации 27 июня 2026 00:35
Мбаппе опередил Месси по показателю «гол и пас» на ЧМ-2026
Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Фото: Reuters

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на первое место в гонке за звание самого результативного футболиста чемпионата мира-2026. В матче третьего тура группового этапа против Норвегии он отдал две голевые передачи и опередил Лионеля Месси по системе "гол+пас".

Об достижениях Мбаппе сообщил портал Новини.LIVE.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Мбаппе обогнал Месси

В матче группы I против сборной Норвегии нападающий французов ещё до перерыва дважды ассистировал партнерам. Благодаря этому его показатель на турнире вырос до шести результативных действий — четыре гола и две голевые передачи.

Таким образом, Мбаппе опередил капитана сборной Аргентины, который до этого момента имел на счету пять забитых мячей и возглавлял список самых результативных футболистов чемпионата мира.

Франция уверенно выиграла группу

Матч завершился победой французов со счётом 4:1. Хет-трик в составе команды Дидье Дешама оформил Усман Дембеле, еще по одному мячу забил Дезире Дуэ.

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После трех туров Франция набрала девять очков и заняла первое место в группе I. Норвегия с шестью очками финишировала второй. Обе сборные досрочно обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира-2026.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Александр Красюк выразил обеспокоенность по поводу будущего Александра Усика и призвал чемпиона вовремя завершить профессиональную карьеру.

Также Новини.LIVE писал, что известный украинский экс-чемпион мира и тренер жестко раскритиковал выступление Усика.

рекорд Лионель Месси Килиан Мбаппе
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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