Мбаппе обогнал Месси по результативности на чемпионате мира
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на первое место в гонке за звание самого результативного футболиста чемпионата мира-2026. В матче третьего тура группового этапа против Норвегии он отдал две голевые передачи и опередил Лионеля Месси по системе "гол+пас".
Об достижениях Мбаппе сообщил портал Новини.LIVE.
Мбаппе обогнал Месси
В матче группы I против сборной Норвегии нападающий французов ещё до перерыва дважды ассистировал партнерам. Благодаря этому его показатель на турнире вырос до шести результативных действий — четыре гола и две голевые передачи.
Таким образом, Мбаппе опередил капитана сборной Аргентины, который до этого момента имел на счету пять забитых мячей и возглавлял список самых результативных футболистов чемпионата мира.
Франция уверенно выиграла группу
Матч завершился победой французов со счётом 4:1. Хет-трик в составе команды Дидье Дешама оформил Усман Дембеле, еще по одному мячу забил Дезире Дуэ.
После трех туров Франция набрала девять очков и заняла первое место в группе I. Норвегия с шестью очками финишировала второй. Обе сборные досрочно обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира-2026.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Александр Красюк выразил обеспокоенность по поводу будущего Александра Усика и призвал чемпиона вовремя завершить профессиональную карьеру.
Также Новини.LIVE писал, что известный украинский экс-чемпион мира и тренер жестко раскритиковал выступление Усика.
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