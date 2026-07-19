Месси эмоционально обратился к Аргентине перед финалом ЧМ

Лионель Месси. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал эмоциональный пост перед финалом чемпионата мира-2026. Нападающий поблагодарил команду за совместный путь и подчеркнул, что независимо от результата финала этот состав войдет в историю.

Об обращении Месси сообщил портал Новини.LIVE.

Лионель Месси на тренировке сборной Аргентины. Фото: Reuters

Месси поблагодарил команду и болельщиков

В своем посте в социальных сетях Месси заявил, что за годы выступлений за национальную сборную больше всего ценит не только завоеванные трофеи, но и путь, который команда прошла вместе.

По словам капитана, именно ежедневная совместная работа с партнерами по команде, взаимная поддержка и способность преодолевать сложные моменты сделали этот коллектив особенным.

Футболист выразил благодарность всем партнерам по сборной, тренерскому штабу и членам персонала команды. Месси подчеркнул, что этот коллектив уже вписал своё имя в историю аргентинского футбола, а его достижения останутся в памяти болельщиков независимо от исхода финала.

"Что бы ни случилось, эта команда уже написала историю, которую мы никогда не забудем и которую никто не сможет стереть. Вперед, Аргентина!" — написал Месси.

Впереди финал с Испанией

Сборная Аргентины проведет финальный матч чемпионата мира-2026 против Испании 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Для аргентинцев этот поединок станет шансом защитить титул чемпионов мира, тогда как сборная Испании будет бороться за свой второй титул чемпиона мира.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Англии завоевала бронзовые медали чемпионата мира-2026, удержав победу над Францией в результативном матче после того, как вела со счётом 4:0.

Также Новини.LIVE писал, что доходы ФИФА от проведения чемпионата мира-2026 уже достигли рекордной отметки в 15 миллиардов долларов, значительно превысив предыдущие финансовые прогнозы.