На Megogo начинается трансляция финала ЧМ-2026: Испания — Аргентина

Матч Испания — Аргентина. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

На чемпионате мира по футболу-2026 начался финальный матч. В воскресенье, 19 июля, сборные Испании и Аргентины определят нового чемпиона мира.

Матч можно посмотреть в Украине, сообщил портал Новини.LIVE.

Матч Испания — Аргентина. Фото: Reuters

Где покажут финал чемпионата мира

Финальный поединок между Испанией и Аргентиной в Украине эксклюзивно будет транслировать медиасервис MEGOGO, который обладает правами на показ решающей игры чемпионата мира для украинских болельщиков.

Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени. В перерыве финала организаторы проведут масштабное шоу с участием известных музыкантов и других звездных гостей.

Сборная Испании завоевала путевку в финал после победы над Францией со счетом 2:0. Аргентина в своём полуфинале обыграла Англию — 2:1.

Финал чемпионата мира станет первым официальным матчем между Испанией и Аргентиной на чемпионатах мира за последние 60 лет.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Англии завоевала бронзовые медали ЧМ-2026, одержав победу над Францией.

Также Новини.LIVE писал, что доходы ФИФА от проведения чемпионата мира-2026 уже превзошли все финансовые прогнозы.