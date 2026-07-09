На саммите НАТО не упоминали о ЧМ, чтобы не злить Трампа после вылета США
На саммите НАТО в Анкаре лидеры стран Альянса неофициально договорились не поднимать тему чемпионата мира-2026 во время общения с президентом США Дональдом Трампом. Такое решение было принято после вылета американской сборной из турнира.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.
Почему на саммите избегали разговоров о футболе
По информации источников, европейские лидеры не говорили о чемпионате мира на саммите НАТО в Анкаре. Они стремились сохранить конструктивный диалог с Трампом на фоне переговоров об оборонных расходах и будущем Альянса.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер открыто заявил, что не собирается упоминать победу своей сборной над США со счетом 4:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира.
По его словам, американский президент может остро реагировать на темы, которые воспринимает болезненно, а вылет сборной США из чемпионата мира, вероятно, относится именно к таким.
Скандал вокруг матча США и Бельгии
Накануне встречи со сборной Бельгии Дональд Трамп оказался в центре внимания после обращения к президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна.
Позже дисциплинарный комитет ФИФА приостановил автоматическую одноматчевую дисквалификацию форварда, что позволило ему принять участие в матче против бельгийцев.
Несмотря на это, сборная Бельгии одержала убедительную победу, а после финального свистка её футболисты подшутили над президентом США, исполнив его знаменитый танец.
Впрочем, полностью избежать футбольной темы на саммите не удалось. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время беседы с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере упомянул предстоящий четвертьфинальный матч между сборными Англии и Норвегии на чемпионате мира-2026.
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