Норвегия сыграет с Францией в главном матче: расписание 16-го дня ЧМ-2026

Эрлинг Голанн и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

На чемпионате мира-2026 завершается борьба еще в трех группах. В ночь на 27 июня определятся все участники плей-офф из групп G, H и I, а главным событием дня станет матч между Норвегией и Францией.

О расписании матчей сообщил портал Новини.LIVE.

Эрлинг Голанн. Фото: Reuters

Бельгия играет матч без права на ошибку

Группа G. Третий тур.

Новая Зеландия — Бельгия

27 июня. Начало по киевскому времени: 06:00.

"Красные дьяволы" после двух ничьих загнали себя в сложное положение. Бельгийцам необходимо победить Новую Зеландию и внимательно следить за развитием событий в параллельном матче. Команда Руди Гарсии до сих пор не проигрывала, однако и ни одной победы ещё не одержала.

Новая Зеландия уже удивила результативной игрой против Ирана, поэтому бельгийцам точно не стоит рассчитывать на лёгкий вечер. Даже ничья может оставить одного из фаворитов турнира за бортом плей-офф.

Египет и Иран разыграют путевку в плей-офф

Группа G. Третий тур.

Египет — Иран

27 июня. Начало по киевскому времени: 06:00.

Египет возглавляет группу с четырьмя очками и находится в шаге от выхода в следующий раунд. Команде устроит ничья, тогда как Ирану желательно победить, чтобы не зависеть от результата встречи Бельгии и Новой Зеландии.

Обе сборные пока не проиграли на турнире, поэтому их очная встреча имеет все шансы стать одной из самых напряжённых в заключительном туре.

Испания проверит амбиции Уругвая

Группа H. Третий тур.

Уругвай — Испания

27 июня. Начало по киевскому времени: 03:00.

После уверенной победы над Саудовской Аравией испанцы вышли в лидеры группы. Однако для сохранения первого места команде необходимо не проиграть Уругваю, который до сих пор остается без поражений.

Южноамериканцы дважды подряд сыграли вничью, но именно победа над Испанией позволит им возглавить группу перед стартом плей-офф.

Кабо-Верде еще может создать сенсацию

Группа H. Третий тур.

Кабо-Верде — Саудовская Аравия

27 июня. Начало по киевскому времени: 03:00.

Дебютанты чемпионата мира остаются одной из главных неожиданностей турнира. Две ничьи позволили Кабо-Верде сохранить реальные шансы на выход в плей-офф.

Для Саудовской Аравии ситуация значительно сложнее. Команде нужна только победа, но даже она не гарантирует продолжения борьбы без благоприятного результата в другом матче группы.

Франция и Норвегия определят победителя квартета

Группа I. Третий тур.

Норвегия — Франция

26 июня. Начало по киевскому времени: 22:00.

Обе сборные уже выполнили главную задачу и досрочно вышли в плей-офф, одержав по две победы. Теперь их ждет очная встреча, которая определит победителя группы.

Особое внимание будет приковано к противостоянию Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе. Именно лидеры своих команд могут стать главными героями центрального матча игрового дня.

Также французы будут играть без главного тренера Дидье Дешама, который вернулся домой после смерти своей матери.

Сенегал и Ирак завершат выступление на турнире

Группа I. Третий тур.

Сенегал — Ирак

26 июня. Начало по киевскому времени: 22:00.

Обе команды проиграли два стартовых матча и утратили шансы на выход в плей-офф. Заключительный матч станет для них возможностью завершить чемпионат мира на позитивной ноте.

Сенегал выглядел более конкурентоспособным в предыдущих встречах и считается фаворитом, однако Ирак уже не испытывает турнирного давления, что может сделать этот поединок открытым и результативным.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о популярной блогерше с аудиторией более 90 миллионов подписчиков, которая стала одной из самых ярких гостей чемпионата мира 2026 года.

Также Новини.LIVE писал об итогах 15-го игрового дня мундиаля, который запомнился сенсационным результатом с участием Эквадора и важной победой сборной Турции.