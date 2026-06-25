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Главная ЧМ-2026 Очоа повторил достижение Месси и Роналду

Очоа повторил достижение Месси и Роналду

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Дата публикации 25 июня 2026 07:40
Очоа повторил рекорд Месси и Роналду по количеству чемпионатов мира
Гильермо Очоа. Фото: Reuters

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа установил уникальное достижение на чемпионате мира-2026. 40-летний голкипер стал третьим футболистом в истории, сыгравшим на шести чемпионатах мира, повторив рекорд Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Об этом рекорде Очоа сообщил портал Новини.LIVE.

Гильермо Очоа
Гильермо Очоа. Фото: Reuters

Очоа сравнялся с легендами футбола

Историческое достижение мексиканец оформил в матче третьего тура группового этапа против Чехии. Очоа начал поединок на скамейке запасных, но вышел на поле после замены и помог своей команде одержать победу со счетом 3:0.

Благодаря этому выходу голкипер официально стал участником шестого чемпионата мира в своей карьере. Ранее такого показателя достигли лишь капитан сборной Аргентины Лионель Месси и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду.

Впервые Очоа попал в заявку сборной Мексики еще на чемпионат мира-2006. Также он был в составе команды на ЧМ-2010, однако в обоих случаях так и не провел на поле ни одной минуты.

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Основным вратарём сборной Мексики Очоа стал на чемпионате мира 2014 года. С тех пор он регулярно защищает ворота национальной команды на мировых первенствах и стал одним из символов мексиканского футбола.

Победа над Чехией позволила сборной Мексики выйти в плей-офф с первого места в группе.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал, что чемпионат мира по футболу украсила девушка звезды сборной Англии.

Также Новини.LIVE сообщил, что Лионель Месси может сыграть на чемпионате мира-2030, когда ему будет 43 года.

рекорд Мексика ЧМ-2026 по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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