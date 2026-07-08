Определились все четыре пары следующего раунда Кубка мира-2026

Определились все участники четвертьфиналов ЧМ-2026
По завершении стадии 1/8 финала стали известны все участники четвертьфинала чемпионата мира-2026. За право сыграть в полуфинале будут бороться восемь сборных, представляющих Европу, Южную Америку и Африку.
О парах четвертьфинала сообщил портал Новини.LIVE.
Франция встретится с Марокко
Первыми борьбу за путевку в полуфинал начнут Франция и Марокко. Французы в 1/8 финала одолели Парагвай благодаря голу Килиана Мбаппе с пенальти, а марокканцы уверенно переиграли Канаду со счетом 3:0.
Матч состоится 9 июля в 23:00 по киевскому времени.
Испания сыграет против Бельгии
Вторую четвертьфинальную пару составили Испания и Бельгия. Испанцы выбили из турнира Португалию после победного гола Микеля Мерино в компенсированное время, тогда как бельгийцы уверенно прошли сборную США.
Поединок запланирован на 10 июля в 22:00 по киевскому времени.
Норвегия попытается остановить Англию
Одним из центральных матчей четвертьфинала станет встреча Норвегии и Англии. Скандинавы стали авторами главной сенсации предыдущего раунда, выбив Бразилию, а англичане в результативном матче переиграли хозяев турнира — сборную Мексики.
Стартовый свисток прозвучит 12 июля в 00:00 по киевскому времени.
Аргентина сыграет со Швейцарией
Последнюю путевку в полуфинал разыграют действующие чемпионы мира и сборная Швейцарии. Аргентина в 1/8 финала совершила камбэк в матче с Египтом, отыгравшись со счета 0:2, а швейцарцы прошли Колумбию лишь в серии послематчевых пенальти.
Матч Аргентина — Швейцария состоится 12 июля в 04:00 по киевскому времени.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в сборной Египта не согласны с поражением от Аргентины.
Также Новини.LIVE писал, что Златан Ибрагимович иронично обратился к сборным США, Германии и Бразилии после их вылета с чемпионата мира-2026.