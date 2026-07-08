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Главная ЧМ-2026 Определились все участники четвертьфиналов ЧМ-2026

Определились все участники четвертьфиналов ЧМ-2026

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Дата публикации 8 июля 2026 03:34
Определились все четыре пары следующего раунда Кубка мира-2026
Килиан Мбаппе, Эрлинг Голанн, Лионель Месси. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

По завершении стадии 1/8 финала стали известны все участники четвертьфинала чемпионата мира-2026. За право сыграть в полуфинале будут бороться восемь сборных, представляющих Европу, Южную Америку и Африку.

О парах четвертьфинала сообщил портал Новини.LIVE.

Игроки сборной Англии
Игроки сборной Англии. Фото: Reuters

Франция встретится с Марокко

Первыми борьбу за путевку в полуфинал начнут Франция и Марокко. Французы в 1/8 финала одолели Парагвай благодаря голу Килиана Мбаппе с пенальти, а марокканцы уверенно переиграли Канаду со счетом 3:0.

Матч состоится 9 июля в 23:00 по киевскому времени.

Испания сыграет против Бельгии

Вторую четвертьфинальную пару составили Испания и Бельгия. Испанцы выбили из турнира Португалию после победного гола Микеля Мерино в компенсированное время, тогда как бельгийцы уверенно прошли сборную США.

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Поединок запланирован на 10 июля в 22:00 по киевскому времени.

Норвегия попытается остановить Англию

Одним из центральных матчей четвертьфинала станет встреча Норвегии и Англии. Скандинавы стали авторами главной сенсации предыдущего раунда, выбив Бразилию, а англичане в результативном матче переиграли хозяев турнира — сборную Мексики.

Стартовый свисток прозвучит 12 июля в 00:00 по киевскому времени.

Аргентина сыграет со Швейцарией

Последнюю путевку в полуфинал разыграют действующие чемпионы мира и сборная Швейцарии. Аргентина в 1/8 финала совершила камбэк в матче с Египтом, отыгравшись со счета 0:2, а швейцарцы прошли Колумбию лишь в серии послематчевых пенальти.

Матч Аргентина — Швейцария состоится 12 июля в 04:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в сборной Египта не согласны с поражением от Аргентины.

Также Новини.LIVE писал, что Златан Ибрагимович иронично обратился к сборным США, Германии и Бразилии после их вылета с чемпионата мира-2026.

Сборная Франции по футболу Сборная Англии по футболу Сборная Аргентины по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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