Парагвай и Марокко сенсационно выбили Германию и Нидерланды из ЧМ-2026

Сборные Германии, Нидерландов и Парагвая. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

Второй игровой день 1/16 финала чемпионата мира-2026 подарил сразу две громкие сенсации. Сборные Германии и Нидерландов не смогли преодолеть стартовую стадию плей-офф, уступив Парагваю и Марокко в сериях послематчевых пенальти.

О результатах матчей сообщил портал Новини.LIVE.

Парагвай выбил Германию

Сборная Германии неожиданно оказалась в роли догоняющей еще до перерыва. На 42-й минуте Хулио Энсисо после розыгрыша углового ударом головой открыл счет и вывел Парагвай вперед.

После перерыва команда Юлиана Нагельсманна ответила голом Кая Гаверца, который на 54-й минуте замкнул навес Флориана Вирца. В дальнейшем немцы активизировали атаки и даже забили второй гол в первом дополнительном тайме, однако после просмотра ВАР гол Йонатана Та был отменен из-за нарушения правил.

В серии пенальти героем стал вратарь парагвайцев Роберто Хиль, который отразил удары Гаверца и Вольтемаде. Решающий промах Та принес Парагваю сенсационную путевку в 1/8 финала.

Германия — Парагвай 1:1 (3:4 — пенальти)

Голы: Гаверц, 54 — Энсисо, 42.

Марокко одолело Нидерланды

Не менее драматичным оказался и поединок между Нидерландами и Марокко. Основное время завершилось со счетом 1:1, хотя еще на 90-й минуте команда Рональда Кумана была в шаге от победы.

На 72-й минуте Коди Гакпо завершил быструю атаку «оранжевых» и открыл счёт. Однако уже в компенсированное время Исса Диоп после навеса с левого фланга ударом головой перевёл игру в овертайм.

В дополнительное время ближе к победе были марокканцы, однако счёт больше не изменился. В серии пенальти нервы оказались крепче именно у африканской сборной. После промахов Джастина Клюйверта, Юриена Тимбера и Крисенсио Саммервилла Марокко завоевало путевку в 1/8 финала.

Нидерланды — Марокко 1:1 (2:3 — пенальти)

Голы: Гакпо, 72 — Диоп, 90+1.

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