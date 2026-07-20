После финала ЧМ-2026 произошла массовая драка — Паредеса удалили с поля

Паредес напал на испанских футболистов. Фото: Reuters

Сразу после финального свистка матча чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины (1:0) на поле разразилась массовая потасовка с участием футболистов обеих команд. Главным участником конфликта стал аргентинец Леандро Паредес.

О драке сообщил портал Новини.LIVE.

Паредес напал на Гави. Фото: Reuters

Паредес спровоцировал конфликт

После поражения Аргентины эмоции футболистов вышли из-под контроля. Паредес агрессивно толкнул защитника сборной Испании Эрика Гарсию, а затем схватил его за горло.

На помощь партнеру сразу поспешил Гави, однако аргентинец переключился на испанского полузащитника и повалил его на газон. Только после вмешательства других футболистов и представителей команд конфликт удалось прекратить.

Источник информации о Паредесе:



- Молина без всякой причины ударил Родри рукой, когда тот бежал праздновать победу

- Родри оборачивается и вступает с ним в конфронтацию, требуя объяснений

- Эрик Гарсия и Гави бросились его защищать и столкнулись с Паредесом pic.twitter.com/e1eesIZZmx Читайте также: 19 июля 2026

Аргентинец получил красную карточку

Поведение Паредеса не осталось безнаказанным. По окончании стычки арбитр показал аргентинскому футболисту красную карточку.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что лучшим футболистом чемпионата мира-2026 официально признали полузащитника сборной Испании Родри.

Также Новини.LIVE писал, что в перерыве финального матча чемпионата мира-2026 состоялось масштабное музыкальное шоу с участием Мадонны, группы BTS, Джастина Бибера и Шакиры.