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По окончании финала ЧМ-2026 игрок сборной Аргентины избил нескольких испанцев

20 июля 2026 03:34
Паредес напал на испанских футболистов. Фото: Reuters
Андрей Гончар
Редактор

Сразу после финального свистка матча чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины (1:0) на поле разразилась массовая потасовка с участием футболистов обеих команд. Главным участником конфликта стал аргентинец Леандро Паредес.

О драке сообщил портал Новини.LIVE.

Паредес напал на Гави. Фото: Reuters

Паредес спровоцировал конфликт

После поражения Аргентины эмоции футболистов вышли из-под контроля. Паредес агрессивно толкнул защитника сборной Испании Эрика Гарсию, а затем схватил его за горло.

На помощь партнеру сразу поспешил Гави, однако аргентинец переключился на испанского полузащитника и повалил его на газон. Только после вмешательства других футболистов и представителей команд конфликт удалось прекратить.

Аргентинец получил красную карточку

Поведение Паредеса не осталось безнаказанным. По окончании стычки арбитр показал аргентинскому футболисту красную карточку.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что лучшим футболистом чемпионата мира-2026 официально признали полузащитника сборной Испании Родри.

Также Новини.LIVE писал, что в перерыве финального матча чемпионата мира-2026 состоялось масштабное музыкальное шоу с участием Мадонны, группы BTS, Джастина Бибера и Шакиры.