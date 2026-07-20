По окончании финала ЧМ-2026 игрок сборной Аргентины избил нескольких испанцев
Сразу после финального свистка матча чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины (1:0) на поле разразилась массовая потасовка с участием футболистов обеих команд. Главным участником конфликта стал аргентинец Леандро Паредес.
О драке сообщил портал Новини.LIVE.
Паредес спровоцировал конфликт
После поражения Аргентины эмоции футболистов вышли из-под контроля. Паредес агрессивно толкнул защитника сборной Испании Эрика Гарсию, а затем схватил его за горло.
На помощь партнеру сразу поспешил Гави, однако аргентинец переключился на испанского полузащитника и повалил его на газон. Только после вмешательства других футболистов и представителей команд конфликт удалось прекратить.
Источник информации о Паредесе:— BeSoccer (@besoccer_ES) 19 июля 2026
- Молина без всякой причины ударил Родри рукой, когда тот бежал праздновать победу
- Родри оборачивается и вступает с ним в конфронтацию, требуя объяснений
- Эрик Гарсия и Гави бросились его защищать и столкнулись с Паредесом pic.twitter.com/e1eesIZZmx
Аргентинец получил красную карточку
Поведение Паредеса не осталось безнаказанным. По окончании стычки арбитр показал аргентинскому футболисту красную карточку.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что лучшим футболистом чемпионата мира-2026 официально признали полузащитника сборной Испании Родри.
Также Новини.LIVE писал, что в перерыве финального матча чемпионата мира-2026 состоялось масштабное музыкальное шоу с участием Мадонны, группы BTS, Джастина Бибера и Шакиры.
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