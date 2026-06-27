Испания выиграла группу, Уругвай вылетел, Бельгия победила: результаты 16-го дня ЧМ

Испания обыграла Уругвай, разгромная победа Бельгии и другие матчи 16-го дня ЧМ
На чемпионате мира-2026 завершились матчи групп G и H. Испания подтвердила статус фаворита, Кабо-Верде создало одну из главных сенсаций турнира, а Бельгия устроила настоящую голевую феерию в заключительном туре.
О результатах матчей сообщил портал Новини.LIVE.
Испания лишила Уругвай шансов на плей-офф
Перед последним туром группы H интрига сохранялась как в борьбе за первое место, так и за вторую путевку в плей-офф. Испанцам достаточно было даже ничьей с Уругваем, тогда как команда Марсело Бьелсы была вынуждена побеждать.
Судьбу матча решил единственный гол. На 42-й минуте Алекс Баэна воспользовался передачей Маркоса Льоренте, а ошибка Фернандо Муслери позволила мячу оказаться в воротах. После перерыва уругвайцы больше запомнились жесткой игрой, чем опасными атаками, а уже в добавленное время Агустин Каноббио получил прямую красную карточку.
Победа со счётом 1:0 принесла Испании семь очков и первое место в группе. Уругвай с двумя очками сенсационно завершил выступление уже после группового этапа.
Уругвай — Испания — 0:1
Гол: Баэна, 42.
Кабо-Верде впервые вышло в плей-офф
В параллельном матче Кабо-Верде и Саудовская Аравия не забили ни одного гола, хотя африканская команда была ближе к победе. Лучшие моменты упустили Монтейру, Ларос Дуарте и Кевин Пина, но Аль-Овайс несколько раз спас саудовцев.
Ничья 0:0 в сочетании с поражением Уругвая позволила Кабо-Верде впервые в истории пробиться в плей-офф чемпионата мира. Команда завершила групповой этап с тремя очками и заняла второе место.
Кабо-Верде — Саудовская Аравия — 0:0
Египет удержал ничью с Ираном
В группе G Египет и Иран провели драматичный матч, который завершился со счётом 1:1. Уже на пятой минуте Сабер открыл счёт после добивания, а вскоре Иран не реализовал пенальти — удар Мехди Тареми парировал Мохамед Шобейр.
Впрочем, уже на 14-й минуте Рамин Резаеян сравнял счёт после ещё одного отскока. В компенсированное время иранцы даже отправили мяч в сетку во второй раз, но после просмотра VAR гол был отменён из-за офсайда.
Египет с пятью очками занял второе место и вышел в плей-офф, тогда как Иран с тремя очками завершил групповой этап на третьей позиции и будет ждать итогов борьбы среди команд, занявших третьи места.
Египет — Иран — 1:1
Голы: Сабер, 5 — Резаеян, 14.
На 11-й минуте Мехди Тареми (Иран) не реализовал пенальти.
Бельгия разгромила Новую Зеландию
После двух ничьих подряд бельгийцы наконец продемонстрировали свой атакующий потенциал. Команда разгромила Новую Зеландию со счётом 5:1.
Главным героем встречи стал Леандро Троссар, который оформил дубль. Также забили Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку и Алексис Салемакерс. Хозяева ответили лишь голом Бена Джаста.
Несмотря на уверенную победу, Бельгия набрала пять очков, заняла третье место в группе G и вышла в плей-офф. Новая Зеландия завершила турнир на последнем месте, имея в активе одно очко.
Новая Зеландия — Бельгия — 1:5
Голы: Джаст, 84 — Троссар, 28, 50, Де Брюйне, 66, Лукаку, 86, Салемакерс, 90+5.
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