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Главная ЧМ-2026 Испания обыграла Уругвай, разгромная победа Бельгии и другие матчи 16-го дня ЧМ

Испания обыграла Уругвай, разгромная победа Бельгии и другие матчи 16-го дня ЧМ

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Дата публикации 27 июня 2026 09:40
Испания выиграла группу, Уругвай вылетел, Бельгия победила: результаты 16-го дня ЧМ
Матчи сборных Испании и Бельгии. Фото: Reuters

На чемпионате мира-2026 завершились матчи групп G и H. Испания подтвердила статус фаворита, Кабо-Верде создало одну из главных сенсаций турнира, а Бельгия устроила настоящую голевую феерию в заключительном туре.

О результатах матчей сообщил портал Новини.LIVE.

Испания лишила Уругвай шансов на плей-офф

Перед последним туром группы H интрига сохранялась как в борьбе за первое место, так и за вторую путевку в плей-офф. Испанцам достаточно было даже ничьей с Уругваем, тогда как команда Марсело Бьелсы была вынуждена побеждать.

Судьбу матча решил единственный гол. На 42-й минуте Алекс Баэна воспользовался передачей Маркоса Льоренте, а ошибка Фернандо Муслери позволила мячу оказаться в воротах. После перерыва уругвайцы больше запомнились жесткой игрой, чем опасными атаками, а уже в добавленное время Агустин Каноббио получил прямую красную карточку.

Победа со счётом 1:0 принесла Испании семь очков и первое место в группе. Уругвай с двумя очками сенсационно завершил выступление уже после группового этапа.

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Уругвай — Испания — 0:1

Гол: Баэна, 42.

Кабо-Верде впервые вышло в плей-офф

В параллельном матче Кабо-Верде и Саудовская Аравия не забили ни одного гола, хотя африканская команда была ближе к победе. Лучшие моменты упустили Монтейру, Ларос Дуарте и Кевин Пина, но Аль-Овайс несколько раз спас саудовцев.

Ничья 0:0 в сочетании с поражением Уругвая позволила Кабо-Верде впервые в истории пробиться в плей-офф чемпионата мира. Команда завершила групповой этап с тремя очками и заняла второе место.

Кабо-Верде — Саудовская Аравия — 0:0

Египет удержал ничью с Ираном

В группе G Египет и Иран провели драматичный матч, который завершился со счётом 1:1. Уже на пятой минуте Сабер открыл счёт после добивания, а вскоре Иран не реализовал пенальти — удар Мехди Тареми парировал Мохамед Шобейр.

Впрочем, уже на 14-й минуте Рамин Резаеян сравнял счёт после ещё одного отскока. В компенсированное время иранцы даже отправили мяч в сетку во второй раз, но после просмотра VAR гол был отменён из-за офсайда.

Египет с пятью очками занял второе место и вышел в плей-офф, тогда как Иран с тремя очками завершил групповой этап на третьей позиции и будет ждать итогов борьбы среди команд, занявших третьи места.

Египет — Иран — 1:1

Голы: Сабер, 5 — Резаеян, 14.

На 11-й минуте Мехди Тареми (Иран) не реализовал пенальти.

Бельгия разгромила Новую Зеландию

После двух ничьих подряд бельгийцы наконец продемонстрировали свой атакующий потенциал. Команда разгромила Новую Зеландию со счётом 5:1.

Главным героем встречи стал Леандро Троссар, который оформил дубль. Также забили Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку и Алексис Салемакерс. Хозяева ответили лишь голом Бена Джаста.

Несмотря на уверенную победу, Бельгия набрала пять очков, заняла третье место в группе G и вышла в плей-офф. Новая Зеландия завершила турнир на последнем месте, имея в активе одно очко.

Новая Зеландия — Бельгия — 1:5

Голы: Джаст, 84 — Троссар, 28, 50, Де Брюйне, 66, Лукаку, 86, Салемакерс, 90+5.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Килиан Мбаппе превзошел Лионеля Месси по результативности.

Также Новини.LIVE писал об итогах 15-го игрового дня чемпионата мира, который принёс несколько интересных результатов.

Сборная Испании по футболу Уругвай Сборная Бельгии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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