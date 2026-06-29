Португальские близняшки покорили ЧМ-2026: одна из них — возлюбленная игрока сборной

Мария и Матильда Нейвы. Фото: instagram.com/stepcorrectuk

Андрей Гончар Редактор

Во время матча чемпионата мира-2026 между сборными Португалии и Колумбии в центре внимания оказались девушка вингера Франсишку Консейсау Матильда Нейва и ее сестра-близнец Мария. После появления в телетрансляции зрители начали активно обсуждать девушек в соцсетях.

О феномене популярности сестер сообщил портал Новини.LIVE.

Мария и Матильда Нейвы. Фото: instagram.com/stepcorrectuk

Реакция сестер разлетелась по всем соцсетям

Телекамеры во время матча показали Матильду и Марию в конце первого тайма, когда сборная Португалии упустила очередной опасный момент. Сам матч завершился нулевой ничьей.

Одна из сестер от отчаяния схватилась за голову, а другая нервно прикусила палец. Эмоциональная реакция девушек мгновенно разлетелась по соцсетям, а пользователи начали активно обсуждать их внешность.

Мария и Матильда Нейвы. Фото: скриншот

Матильда встречается с Франсишку Консейсау с 2023 года. Пару неоднократно видели вместе, в частности после перехода футболиста в "Ювентус", однако они предпочитают не афишировать свои отношения.

Стоит отметить, что Консейсау в матче против Колумбии на поле не выходил.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Канада дожала сборную ЮАР на последних минутах матча и открыла список команд, вышедших в 1/8 финала чемпионата мира.

Также Новини.LIVE писал, что на чемпионате мира разразился громкий скандал из-за обвинений в изнасиловании, выдвинутых в адрес капитана одной из национальных сборных.